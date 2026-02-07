El capricho de 7 mil dólares de Wanda Nara

Wanda Nara ha vuelto a captar la atención de sus seguidores. La empresaria y mediática compartió en sus redes sociales una imagen de su nueva adquisición: una Chanel Kelly Bag valorada en aproximadamente 7,000 dólares, lo que generó un intenso debate en la esfera digital.

La foto, publicada en Instagram, muestra la cartera en primer plano, resaltando no solo su diseño, sino también su intención de ser el centro de atención.

La Kelly Bag, un clásico de la maison francesa, destaca por su estructura elegante y sofisticada. En lugar de optar por colores tradicionales como el negro o el beige, Nara eligió una versión en rosa, un tono que refleja frescura y se alinea con su estilo personal.

Con un precio que ronda los 7,000 dólares, esta adquisición reafirma el interés de Nara por piezas de lujo exclusivas. Su colección incluye ya marcas icónicas como Hermès, Louis Vuitton, Dior y, por supuesto, Chanel.

Para ella, estas carteras son más que accesorios; representan símbolos de estatus y poder. La Chanel Kelly Bag rosa se suma así a su arsenal de moda, reforzando su presencia en el mundo del glamour y la ostentación.

Una vez más, su publicación ha generado un amplio debate, consolidando a Wanda Nara en el centro de atención.