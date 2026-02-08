Inter Miami empató 2-2 ante Barcelona en el último amistoso de su gira por Sudamérica

Inter Miami y Barcelona de Guayaquil empataron 2-2 en un amistoso disputado recientemente. Lionel Messi tuvo una destacada actuación, marcando un gol y asistiendo a Germán Berterame para el segundo tanto del equipo local. Joao Rojas y Tomás Martínez fueron los encargados de anotar para los visitantes.

El primer gol llegó a los 31 minutos, cuando Messi realizó una gran jugada individual, superando a dos defensores antes de disparar con potencia. Rojas empató el partido a los 41 minutos con un cabezazo. Sin embargo, antes de finalizar el primer tiempo, Messi asistió a Berterame, quien controló y disparó con fuerza desde el área para poner a Inter Miami 2-1.

A pesar de la ventaja, el equipo de Florida no pudo mantener el resultado y Martínez, solo en el área, selló el empate 2-2 en las últimas jugadas del encuentro.

Barcelona de Guayaquil, que incorporó recientemente a Darío Benedetto, quien hizo su debut en el partido, sigue preparándose para el inicio de la liga local y su próximo enfrentamiento ante Argentinos Juniors en la fase previa de la Copa Libertadores.