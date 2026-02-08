Expectativas bajo tensión: el mercado prevé inflación resistente y un dólar de ajuste gradual

La inflación mensual recién bajaría del 2% a partir de abril, según los analistas.

El dólar mayorista cerraría 2026 en torno a los $1.750, con una suba anual cercana al 21%.

El Banco Central acumula más de 1.400 millones de dólares en reservas desde enero.

El nuevo esquema de bandas cambiarias ayuda a contener la presión sobre el tipo de cambio.

El riesgo país volvió a ubicarse por encima de los 500 puntos básicos.

La actividad económica muestra una recuperación débil, con crecimiento casi nulo hacia fines de 2025.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), difundido por el Banco Central, volvió a ofrecer una radiografía detallada del escenario macroeconómico que anticipan los analistas para los próximos meses. Con la participación de 45 economistas de consultoras, centros de investigación y entidades financieras, el informe muestra un panorama de relativa calma cambiaria, aunque con tensiones latentes en inflación, actividad y acumulación de reservas.

En materia de precios, el dato que sobresale es la persistencia de una inflación mensual por encima de lo que el propio mercado preveía meses atrás. Según el REM, el Índice de Precios al Consumidor recién perforaría el umbral del 2% mensual a partir de abril. Para enero, la estimación promedio fue de 2,4%, mientras que para febrero se proyecta un 2,1% y para marzo un 2,2%. El IPC núcleo, por su parte, también se ubicó en torno al 2,4% mensual, reflejando una inercia inflacionaria más resistente de lo esperado.

En el frente cambiario, las proyecciones muestran un sendero de ajuste moderado. El tipo de cambio mayorista cerraría diciembre de 2026 en torno a los $1.750, apenas por debajo de lo previsto en el informe anterior. De confirmarse ese escenario, el dólar oficial acumularía una suba cercana al 21% en todo el año. Para los próximos meses, los economistas esperan valores promedio de $1.475 en febrero, $1.502 en marzo y $1.526 hacia fines de abril.

La relativa estabilidad actual se explica por varios factores. Por un lado, el ingreso de divisas provenientes de exportaciones y colocaciones de deuda privada y provincial. Por otro, un riesgo país que, si bien volvió a ubicarse por encima de los 500 puntos básicos, continúa lejos de los niveles críticos de otros períodos. A esto se suma la intervención del Banco Central, que desde comienzos de enero retomó la compra diaria de divisas y ya acumuló más de 1.400 millones de dólares en reservas.

El nuevo esquema de bandas cambiarias también contribuyó a reducir la presión sobre el tipo de cambio. Con un techo que hoy ronda los $1.572, la cotización mayorista se mantiene holgadamente por debajo de ese límite, lo que refuerza la percepción de control en el corto plazo. En los mercados de futuros, sin embargo, el dólar para diciembre se negocia en torno a los $1.820, lo que implica una devaluación implícita algo mayor, cercana al 25%.

Más allá de las cifras, el REM deja en claro que el rumbo de las principales variables dependerá en gran medida de definiciones políticas y económicas aún abiertas. Una de ellas es la evolución del vínculo con el Fondo Monetario Internacional, en particular las nuevas metas de acumulación de reservas que se negocian en estas semanas. Otra es la credibilidad de las estadísticas oficiales, luego de la renuncia del titular del organismo encargado de medir la inflación y la demora en la implementación de un nuevo índice de precios.

En cuanto a la actividad, las señales siguen siendo débiles. El relevamiento estima que el Producto Bruto Interno apenas habría crecido 0,1% en el cuarto trimestre de 2025 respecto del trimestre previo, un dato inferior al proyectado anteriormente. Este comportamiento refleja un escenario de recuperación lenta, condicionado por el ajuste fiscal, la caída del consumo y la cautela inversora.

Para los analistas, la continuidad de la calma cambiaria estará atada a la capacidad del Banco Central de sostener la compra de reservas sin generar desequilibrios monetarios, y a la del Gobierno para consolidar señales políticas que refuercen la confianza. En ese delicado equilibrio se juega buena parte del escenario económico de 2026.