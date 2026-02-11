Consejos para no abandonar el ejercicio durante las vacaciones

Con la llegada del verano, muchos se preparan para disfrutar de unas merecidas vacaciones. Sin embargo, es crucial no descuidar la rutina de entrenamiento que se ha mantenido a lo largo del año.

Gonzalo Pérez, entrenador de Goal Training en Madrid, destaca la importancia de conservar los hábitos saludables adquiridos. "Es fundamental no desperdiciar los avances logrados en nutrición y entrenamiento. Hay que ser un poco conscientes", señala.

Para aquellos que buscan mantenerse activos, Pérez recomienda las rutinas tabata, que consisten en ejercicios de alta intensidad durante cuatro minutos, combinados con trabajo de fuerza. "Estas rutinas son efectivas y no alterarán los planes vacacionales", afirma.

Ejercicios prácticos en diferentes entornos

En la playa, actividades como el submarinismo, caminar por la orilla o nadar son excelentes opciones. Para los amantes de la montaña, el senderismo es una forma divertida de explorar el entorno.

Pérez sugiere comenzar con un calentamiento que incluya movilidad articular y saltos. Luego, propone un entrenamiento de fuerza con tres ejercicios: flexiones, sentadillas y abdominales, realizando tres series de 15 repeticiones con un minuto de descanso entre ellas.

Seguidamente, el enfoque cambia a la intensidad. Se pueden realizar ocho series de 20 segundos de tabata, eligiendo ejercicios dinámicos como jumping jacks o elevaciones de rodillas. "Esto ayudará a mantener la masa muscular sin perder todo lo conseguido durante el año", concluye.

Opciones de entrenamiento en otras ciudades

Si las vacaciones se pasan en una ciudad nueva, el gimnasio del hotel puede ser una buena opción. Sin embargo, si no hay acceso a un gimnasio, Pérez sugiere buscar parques locales para entrenar al aire libre.

Hoy en día, también existen aplicaciones y servicios online de entrenamiento que permiten seguir rutinas personalizadas en cualquier lugar.

Las actividades recomendadas incluyen:

Yoga : Solo se necesita una esterilla. Esta práctica mejora la flexibilidad, fuerza y equilibrio.

Running : Es ideal correr en superficies suaves como parques y praderas, preferentemente en las primeras horas del día o al atardecer para evitar el calor extremo.

Deportes de raqueta: El pádel, ping-pong y squash no solo involucran los brazos, sino todo el cuerpo, mejorando la capacidad aeróbica y anaeróbica.

Con estos consejos, mantener la forma durante las vacaciones es más que posible.