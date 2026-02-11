La Justicia falló a favor de Martín Cirio

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó este martes una demanda por daños y perjuicios presentada contra el influencer Gustavo Mariano Martín Frattini, conocido como Martín Cirio o “La Faraona”.

La demanda fue impulsada por Santiago Adamoli, quien acusó a su expareja de hostigamiento en redes sociales tras la divulgación de un video en el que Cirio hablaba sobre la relación que ambos mantuvieron. Adamoli denunció que este contenido provocó ataques en su contra.

El tribunal consideró inadmisible el recurso de apelación basado en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En la resolución, los jueces Rosatti, Maqueda, Highton de Nolasco y Lorenzetti señalaron que la desestimación no implica una afirmación sobre la justicia de la decisión anterior.

El conflicto se originó en 2019, cuando Cirio reveló que Adamoli le había demandado por un 30% de sus ganancias. Adamoli argumentó que el video perjudicó su imagen. Sin embargo, la Cámara Civil revocó la decisión inicial, concluyendo que no existía un vínculo causal entre las publicaciones de Cirio y los ataques que sufrió.

La Corte Suprema reafirmó el fallo de la Cámara, cerrando el caso a favor de Cirio.