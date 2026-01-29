Pullaro: “Haber ordenado las cuentas del Estado y alcanzar el equilibrio fiscal, nos permite hoy invertir en infraestructura educativa”

El gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Educación, José Goity, recorrieron este miércoles las obras de puesta en valor del edificio de “El Comercial”, en la ciudad de Santa Fe, una intervención estratégica del Programa Abre Escuelas orientada a mejorar las condiciones edilicias y fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.

La obra, que comenzó en agosto y ya alcanza un 60 % de ejecución, cuenta con un presupuesto actualizado de $544.498.246,96. El proyecto contempla una intervención integral que incluye la restauración de la fachada histórica, con recuperación y puesta en valor de aberturas, reacondicionamiento de aleros, lijado profundo para la recuperación de la masa muraria y la posterior aplicación de pintura.

Edificios escolares en óptimas condiciones

Durante la recorrida, Pullaro aseguró que “en función de haber logrado ordenar las cuentas del Estado y alcanzar el equilibrio fiscal, invertimos en infraestructura educativa” y en ese sentido destacó a las grandes escuelas como “El Comercial” por donde pasan 2.500 alumnos, sumado a los directivos, cuerpo docente y asistentes escolares.

El gobernador señaló que actualmente “llevamos 2.700 edificios escolares intervenidos tanto en pequeña, mediana y gran escala”, al tiempo que destacó “las obras más importantes en seis escuelas públicas de la provincia ubicadas en Santa Fe, Rosario y Esperanza, que presentaban edificios que no estaban en estado óptimo y eso no era justo”.

En ese sentido, Pullaro reconoció que el desafío es “terminar nuestra gestión con todos los edificios escolares en las condiciones que tienen que estar porque es una política pública importante que llevamos adelante”.

De la actividad formaron parte también la secretaria general del Ministerio de Educación, María Martín; el rector de la escuela, Enrique Ruscitti y la directora, Mariel Lorefice.

Una obra esperada durante décadas

María Martín detalló que en la ciudad de Santa Fe se está trabajando en las escuelas Domingo Silva y Juana del Pino, pero también se intervienen en gran escala “El Nacional y empezamos el relevamiento en El Normal”, escuelas a las que consideró “importantes en la educación pública y que representan la santafesinidad y los vecinos y vecinas de la ciudad las valoran”, por lo cual destacó la decisión del gobernador de que haya sido “la primera en intervenir integralmente en la provincia”.

En tanto, el rector Enrique Ruscitti, reconoció que “durante 35 años estuvimos gestionando y esperando esta obra” por lo que se mostró agradecido al “Gobierno de la Provincia por habernos escuchado y tomado la iniciativa de una renovación integral, lo que parecía algo inalcanzable y sin embargo hoy se hizo realidad”.

Por último, la directora Mariel Lorefice, valoró que a partir de la renovación del edificio “recuperamos la esencia de la escuela porque es una restauración que pone en valor la educación y la arquitectura de la ciudad”, mostrándose agradecida con la gestión provincial “por la generosidad al vernos beneficiados con esta obra”.

Detalles de los trabajos

En el sector de los tanques de agua se avanza con la recomposición del sistema y la construcción de un área técnica específica, mientras que en el interior del establecimiento se desarrollan trabajos de recuperación y pintura de aulas, espacios de circulación y núcleos de escaleras. También se ejecutan tareas de adecuación eléctrica en corredores, recambio de aberturas y la incorporación de nuevos parasoles en el frente este del edificio.

La intervención beneficiará directamente a las comunidades educativas de las escuelas Domingo Silva y Juana del Pino, consolidando un espacio educativo de valor patrimonial y funcional, en línea con la política provincial de inversión sostenida en infraestructura escolar.

