Pullaro lanzó el Boleto Educativo 2026

El gobernador Maximiliano Pullaro presentó este lunes el Boleto Educativo 2026, la política pública provincial que garantiza el acceso gratuito al transporte para estudiantes, docentes y asistentes escolares en todo el territorio santafesino. La iniciativa se consolida como una herramienta estructural del sistema educativo, orientada a garantizar la continuidad de las trayectorias escolares y a reducir las desigualdades de acceso a la educación.

Durante el acto, realizado en la Sala Walsh de la Sede de Gobierno en Rosario, Pullaro ratificó la centralidad del programa dentro de la agenda educativa provincial: “Hoy ratificamos el rumbo de una política pública única en Argentina como es el Boleto Educativo para toda la comunidad educativa de la provincia”. En ese marco, destacó el esfuerzo presupuestario sostenido por el Estado santafesino en un contexto económico complejo: “En un momento muy difícil para administrar los recursos de cualquier nivel del Estado, invertimos más de $122.000 millones en esta política pública para fortalecer el entramado educativo en la provincia”.

Educación como política de Estado

Entre 2024 y 2025, la Provincia destinó más de $122.000 millones al Boleto Educativo y al Boleto Educativo Rural, configurando una inversión récord orientada a garantizar igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. Pullaro precisó que “el 70 % de los usuarios son estudiantes, mientras que el 30 % restante corresponde a docentes y asistentes escolares”, lo que, según afirmó, “nos pone en el camino de estar convencidos de apostar al fortalecimiento del sistema educativo, pero fundamentalmente a su accesibilidad”.

El mandatario subrayó además que Santa Fe destina “alrededor del 30 % de todos sus recursos al sistema educativo”, con una mirada territorial que incluye tanto a grandes ciudades como a pequeñas localidades.

De la presentación participaron los ministros de Educación, José Goity, y de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; el diputado provincial Marcos Corach; el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Rosario, Rogelio Biazzi; además de autoridades provinciales, concejales y representantes de distintos organismos.

“Pasaje” directo a la educación

El ministro de Educación, José Goity, definió al Boleto Educativo como “una verdadera política de Estado”, y remarcó su carácter universal: “Llega a cada uno de los miembros del sistema educativo, vivan donde vivan, con un acompañamiento efectivo, genuino y específico”.

En la misma línea, el ministro Gustavo Puccini sostuvo que se trata de “una política pública sostenida que convierte a Santa Fe en la única provincia del país que realiza una inversión de esta magnitud para garantizar la educación pública”, y destacó que esta herramienta “define, en muchos casos, si una persona puede o no continuar sus estudios y proyectar su futuro en la provincia”.

La secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, informó que la inscripción al Boleto Educativo 2026 estará abierta desde este lunes 26 de enero hasta el 31 de mayo, y recordó que quienes se hayan inscripto en 2025 deberán volver a realizar el trámite. La novedad de este año es que podrá hacerse desde la app Mi Santa Fe (Android e iOS), además del sitio web oficial: www.santafe.gov.ar/boletoeducativo/solicitud, con ID Ciudadana.

Una herramienta que garantiza trayectorias educativas

Testimonios de estudiantes y docentes dieron cuenta del impacto concreto del programa. Thiago, estudiante de Ingeniería que viaja entre Romang y Santa Fe, afirmó: “Sin el Boleto Educativo no podría estudiar mi carrera, porque el costo del transporte sería imposible de afrontar”. Florencia, que cursa Abogacía en la UNL y se traslada desde Cayastá, sostuvo que el beneficio “me permitió reducir gastos muy grandes y destinar ese dinero a sostener la vida diaria en la ciudad”.

Salvador, estudiante de Relaciones Internacionales en la UNR, destacó que el programa le permite “cumplir con la facultad sin preocuparse por el costo del transporte” y mantener el vínculo con su localidad de origen.

Finalmente, Georgina López, docente que viaja diariamente desde Roldán a Rosario, definió al Boleto Educativo como “un beneficio fundamental para el bolsillo docente y una herramienta clave para sostener el trabajo educativo cotidiano”.