“Alejandra avanza con una obra histórica de cloacas que beneficiará a más de 7.500 vecinos”

El Gobierno de Santa Fe continúa con el desarrollo de la red de desagües cloacales en la localidad de Alejandra, departamento San Javier, una obra considerada clave para mejorar la infraestructura sanitaria y ambiental del norte provincial.

Según informaron autoridades provinciales, los trabajos ya superan el 55% de avance y atraviesan una etapa decisiva de ejecución, con intervenciones simultáneas tanto en el casco urbano como en el predio donde funcionará la futura planta de tratamiento.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó la importancia del proyecto y remarcó la decisión de la Provincia de sostener la inversión en infraestructura pública.

“Estamos avanzando con obras fundamentales para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Esta intervención tendrá un impacto histórico para Alejandra y representa un compromiso concreto con el desarrollo del interior provincial”, señaló.

Obras en marcha y fuerte impacto sanitario

Actualmente, las tareas se concentran en sectores estratégicos de la localidad, incluyendo trabajos de hormigonado en inmediaciones de la plaza central y movimientos de suelo en el área destinada a la planta de tratamiento de efluentes.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que la obra permitirá reducir riesgos de contaminación y mejorar significativamente las condiciones sanitarias para más de 7.500 habitantes.

Además, indicaron que el proyecto busca garantizar un crecimiento urbano más ordenado y sostenible en la región.

Respaldo de autoridades locales

El senador por el departamento San Javier, Oscar Dolzani, valoró el avance de la obra y aseguró que se trata de una demanda histórica de la comunidad.

“Esta inversión representa salud, dignidad y una mejora concreta en la calidad de vida de muchas familias”, expresó.

Por su parte, el presidente comunal de Alejandra, Alejandro Moore, sostuvo que la llegada de esta infraestructura marcará “un antes y un después” para la localidad.

“Tener cloacas implica un beneficio sanitario directo y permite proyectar un crecimiento más seguro y organizado para el pueblo”, afirmó.

Detalles técnicos del proyecto

Desde la Secretaría de Agua y Saneamiento explicaron que el sistema fue diseñado para garantizar un tratamiento eficiente de los efluentes cloacales.

Entre los trabajos ejecutados hasta el momento se encuentran tareas de limpieza y preparación del predio de la futura planta, excavaciones de gran magnitud y el aporte de miles de metros cúbicos de suelo para nivelar el terreno donde funcionarán las lagunas de estabilización.