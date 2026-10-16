Ni chía ni lino: la semilla que recomiendan los especialistas para proteger la salud del corazón

Las semillas de zapallo o calabaza se destacan por su aporte de magnesio, un mineral esencial para el funcionamiento del corazón, la regulación de la presión arterial y el mantenimiento de un ritmo cardíaco normal. Incorporar una pequeña porción a la alimentación diaria es una manera sencilla de sumar nutrientes importantes para la salud.

El magnesio participa en numerosos procesos del organismo, entre ellos la función muscular, la transmisión de impulsos nerviosos y el equilibrio de los electrolitos. Sin embargo, una parte importante de la población mundial no alcanza a cubrir sus requerimientos diarios de este mineral.

Según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), las necesidades de magnesio varían según la edad y el sexo. Como referencia, los adultos requieren aproximadamente entre 310 y 420 miligramos diarios.

En ese contexto, las semillas de zapallo representan una alternativa nutritiva y fácil de incorporar a las comidas. Una porción de 28 gramos aporta alrededor del 37 % de la ingesta diaria recomendada de magnesio, además de proteínas, grasas insaturadas, hierro, zinc y potasio.

Un estudio de modelado publicado en la literatura científica estimó que alrededor de 2.400 millones de personas, cerca del 31 % de la población mundial, no consumen suficiente magnesio. Una ingesta adecuada de este nutriente es importante para el funcionamiento cardiovascular, aunque sus efectos dependen del estado nutricional y de la alimentación general de cada persona.

Cómo contribuye el magnesio a la salud del corazón

El magnesio interviene en la función de los vasos sanguíneos, ya que participa en los mecanismos que permiten la relajación de las células musculares que forman sus paredes. Este proceso ayuda a regular la resistencia al paso de la sangre y contribuye al control de la presión arterial.

Además, cumple una función importante en el equilibrio de minerales como el potasio y el calcio dentro de las células cardíacas. Estos electrolitos intervienen en la transmisión de las señales eléctricas que permiten que el corazón se contraiga de manera coordinada.

Por eso, mantener niveles adecuados de magnesio resulta importante para el funcionamiento normal del sistema cardiovascular. Sin embargo, consumir semillas de zapallo no reemplaza los tratamientos médicos ni garantiza por sí solo la prevención de enfermedades cardíacas.

La evidencia científica también estudió la relación entre el consumo de magnesio y determinados factores de riesgo cardiovascular. Algunas investigaciones encontraron asociaciones entre una mayor ingesta del mineral y una menor incidencia de hipertensión y accidentes cerebrovasculares, aunque estos resultados no significan que aumentar su consumo produzca necesariamente una reducción individual del riesgo.

Otros beneficios de las semillas de zapallo

Además del magnesio, estas semillas contienen distintos nutrientes y compuestos vegetales que pueden contribuir a una alimentación equilibrada.

Grasas saludables: aportan ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, que pueden favorecer un perfil de colesterol más saludable cuando reemplazan grasas saturadas en la dieta.

Fitoesteroles: contienen compuestos vegetales, como el beta-sitosterol, que pueden interferir en la absorción intestinal del colesterol.

Proteínas: contribuyen al mantenimiento de los tejidos y al funcionamiento del organismo.

Zinc y hierro: son minerales necesarios para distintas funciones, entre ellas el sistema inmunitario y el transporte de oxígeno.

Fibra: puede favorecer la saciedad y contribuir al control de la glucemia y del peso corporal, especialmente cuando se integra en una alimentación rica en vegetales, frutas, legumbres y cereales integrales.

Los antioxidantes presentes en las semillas también son objeto de investigación por su posible papel frente al estrés oxidativo y la inflamación. Estos procesos están relacionados con el desarrollo de distintas enfermedades crónicas, incluida la aterosclerosis.

La recomendación de un cardiólogo

El cardiólogo intervencionista y especialista en medicina funcional Sanjay Bhojraj, citado por la revista Parade, destacó la importancia de combinar alimentos nutritivos dentro de una alimentación variada. Entre los ingredientes que incorpora habitualmente se encuentran el salmón, los vegetales asados, las lentejas o la quinoa, la palta, el aceite de oliva y las semillas de zapallo.

Esta combinación reúne proteínas, fibra, grasas insaturadas, vitaminas y minerales, nutrientes que forman parte de los patrones alimentarios asociados con una mejor salud cardiovascular.

La recomendación general es priorizar una alimentación equilibrada y no depender de un único alimento para cuidar el corazón. Las semillas de zapallo pueden formar parte de ese esquema, junto con otros hábitos como realizar actividad física, evitar el tabaco y controlar la presión arterial y el colesterol.

Cómo incorporar semillas de zapallo a las comidas

Una de sus ventajas es que pueden sumarse a distintas preparaciones sin necesidad de modificar demasiado la rutina alimentaria.

En ensaladas: agregarlas por encima para aportar textura y nutrientes.

En sopas y cremas de verduras: utilizarlas como complemento.

Con cereales y legumbres: combinarlas con quinoa, arroz integral o lentejas.

En preparaciones al horno: espolvorearlas sobre verduras asadas.

En salsas caseras: triturarlas para obtener una mezcla cremosa.

Se pueden consumir crudas o tostadas, preferentemente sin exceso de sal agregada. Una porción cercana a los 28 gramos permite sumar una cantidad relevante de magnesio, aunque el aporte total depende de la variedad y de la preparación.

En definitiva, las semillas de zapallo son una opción nutritiva para complementar una alimentación saludable. Su aporte de magnesio, grasas insaturadas, proteínas y otros minerales las convierte en un alimento interesante para quienes buscan cuidar la salud cardiovascular a través de sus hábitos cotidianos.