Habló la cantante a la que vinculan con Emanuel Ortega tras la separación de Julieta Prandi

Josefina Lynch salió a aclarar su vínculo con Emanuel Ortega luego de quedar involucrada en los rumores que surgieron tras la separación del cantante y Julieta Prandi. A través de sus historias de Instagram, la artista negó haber tenido algún tipo de relación sentimental con el músico y rechazó las versiones que la relacionaron con la ruptura.

“Ante los rumores que me circularon estos días, quiero dejar bien en claro que no tuve absolutamente nada que ver con la relación ni con su separación”, expresó al comienzo de su descargo.

Además, explicó que el vínculo que mantiene con Ortega está relacionado exclusivamente con el ámbito laboral, debido a un proyecto musical en el que se encuentra trabajando.

“Mi vínculo con Emanuel fue siempre estrictamente profesional, por un proyecto musical en el que estoy trabajando”, aclaró.

Lynch también desmintió las versiones que sugerían que entre ambos había existido un acercamiento amoroso o intercambios de mensajes con contenido íntimo.

“Nunca hubo una relación sentimental entre nosotros, ni intercambiamos mensajes de tono romántico o íntimo, como se dijo públicamente”, aseguró.

El descargo de Josefina Lynch tras los rumores

En una segunda publicación, la artista expresó su incomodidad por haber quedado involucrada en una situación que, según sostuvo, no se corresponde con la realidad. También manifestó su preocupación por las personas que atraviesan un momento personal complicado.

“Me da tristeza verme metida en una historia que simplemente no es cierta, y más cuando involucra a personas que están atravesando un momento personal difícil”, escribió.

Por último, Lynch dejó en claro que no pretende alimentar la polémica ni hacer declaraciones sobre la intimidad de la expareja. En ese sentido, pidió respeto por todos los involucrados y marcó distancia de las especulaciones que circularon en los últimos días.

“Por respeto a todos los involucrados, no tengo ninguna intención de alimentar especulaciones ni de opinar públicamente sobre la vida privada de otros”, concluyó.

De esta manera, Josefina Lynch buscó despejar las dudas sobre su relación con Emanuel Ortega y negar públicamente cualquier participación en la separación del cantante y Julieta Prandi.