Los pronósticos más precisos ubican al dólar mayorista entre $1.600 y $1.720 para fin de año

MAPFRE Economics proyecta un dólar mayorista de $1.658 para diciembre de 2026.

Las estimaciones de los analistas más precisos oscilan entre $1.600 y $1.720.

El consenso de FocusEconomics ubica la cotización de fin de año en $1.642.

La suba cambiaria prevista por MAPFRE es del 14%, frente a una inflación promedio estimada del 32,4%.

El dólar mayorista cerró en $1.517 y acumula un avance del 4% durante 2026.

El mercado de futuros anticipa un dólar de $1.589,5 para diciembre, por debajo de las proyecciones de las consultoras.

Las proyecciones de los economistas que mejor anticiparon el comportamiento del dólar en los últimos años apuntan a una suba moderada del tipo de cambio mayorista hacia diciembre, en un contexto de estabilidad cambiaria, actividad económica desigual y expectativas de inflación superiores al ritmo de depreciación previsto. Para el cierre de 2026, las estimaciones de bancos y consultoras se ubican entre $1.600 y $1.720, con diferencias que reflejan distintas evaluaciones sobre la evolución de la economía argentina.

Entre los analistas que concentran la atención por sus antecedentes aparece MAPFRE Economics, que se destacó por la precisión de sus cálculos tanto en 2024 como en 2025. En su última estimación, incluida en el relevamiento de octubre de FocusEconomics, la firma proyectó un dólar mayorista de $1.658 para diciembre. El informe reúne las previsiones de 46 economistas argentinos e internacionales.

Si se concreta ese escenario, la cotización registraría un incremento del 14% durante el año. El avance quedaría por debajo de la inflación promedio del 32,4% prevista por los especialistas que participaron del mismo relevamiento, lo que anticipa un nuevo retroceso del tipo de cambio en términos reales y una posible pérdida de competitividad cambiaria.

La estimación de MAPFRE Economics se encuentra, además, cerca del consenso general de los analistas consultados, que ubican el dólar mayorista en $1.642 para el final de 2026. La coincidencia en torno a esos valores refuerza la expectativa de un movimiento gradual, sin saltos bruscos en los últimos meses del año.

Otros integrantes del grupo de pronosticadores que se destacaron en 2025 también actualizaron sus cálculos. Invecq Consulting prevé que el tipo de cambio alcance los $1.720 en diciembre, mientras que Oxford Economics estima $1.658. Credicorp Capital proyecta $1.640, BBVA Research calcula $1.630 e Itaú Unibanco espera una cotización de $1.600. La distancia entre los extremos de ese conjunto de previsiones es de $120.

En el caso de BBVA Research, la proyección se apoya en la evolución favorable del sector externo y en el ingreso de divisas por emisiones de deuda. La entidad sostiene que la balanza comercial podría superar los 24.000 millones de dólares de superávit este año y alcanzar los 26.000 millones en 2027. A ese desempeño se suman las colocaciones de deuda corporativa y provincial, que acumularon liquidaciones por 18.000 millones de dólares en los últimos 12 meses. Según su análisis, esos factores permitieron que el Banco Central comprara más de 14.500 millones de dólares en reservas durante el año. Para el promedio de diciembre, BBVA espera un dólar de $1.615.

Las expectativas también muestran una revisión a la baja respecto de meses anteriores. Hace cinco meses, algunas estimaciones contemplaban que la cotización mayorista llegara a $1.996 a fines de diciembre. Ahora, las proyecciones más recientes reflejan una perspectiva de mayor estabilidad.

El mercado cambiario acompaña esa tendencia. El dólar mayorista cerró en $1.517 y acumula un avance de apenas el 4% en 2026, mientras que durante septiembre subió un 0,7%. Al mismo tiempo, la cotización se encuentra considerablemente por debajo del límite superior de la banda de flotación, ubicado en torno a los $1.928,8.

En el mercado de futuros y opciones del Matba-Rofex, las operaciones para diciembre anticipan un dólar mayorista de $1.589,5, unos $15 menos que un mes atrás. Ese valor también se encuentra por debajo de las estimaciones de las consultoras consideradas más precisas.

La estabilidad cambiaria, sin embargo, convive con un escenario internacional exigente y una recuperación económica dispar. Las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense se encuentran en niveles no vistos en más de 20 años, mientras que los datos de industria, construcción y minería correspondientes a agosto sugieren un posible rebote de la actividad. Aun así, persisten diferencias entre sectores, con efectos desiguales sobre la producción y el empleo.

En este contexto, la política monetaria busca evitar movimientos abruptos del dólar mediante intervenciones en los mercados spot y de futuros cuando las autoridades lo consideran necesario. Algunos analistas también advierten que, a medida que se acerque el ciclo electoral de 2027, el mercado podría prestar más atención al empleo, los salarios reales y el clima social.

La discusión de fondo pasa por encontrar un equilibrio entre la estabilidad nominal y la competitividad. Una de las estimaciones privadas sitúa el dólar mayorista en $1.630 para diciembre, un valor calculado en función del tipo de cambio real y de una inflación mensual promedio del 1,7% para lo que resta del año. La incógnita será si la cotización puede mantener la calma sin profundizar el atraso cambiario en una economía que todavía exhibe señales de recuperación desiguales.