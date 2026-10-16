Milei ratificó su alianza con Israel y Estados Unidos y lanzó una dura condena al antisemitismo

Milei reafirmó su alianza estratégica con Estados Unidos y su respaldo a Israel.

El Presidente condenó el antisemitismo y cuestionó las reacciones internacionales posteriores al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

El mandatario presentó a Israel como un bastión de Occidente y vinculó su defensa con la seguridad regional.

Chris Wright mantuvo una reunión privada con Milei antes del acto diplomático.

Pablo Quirno destacó que la Argentina se convirtió en la primera nación latinoamericana en presidir la alianza internacional.

Los participantes coincidieron en la necesidad de combatir el antisemitismo y defender los valores democráticos occidentales.

El presidente Javier Milei reafirmó su compromiso con la defensa de Israel, condenó el antisemitismo y cuestionó las posturas que, a su entender, justifican las acciones de organizaciones terroristas vinculadas con Irán. Lo hizo durante un discurso de 15 minutos en la embajada argentina en Estados Unidos, donde también reivindicó la alianza estratégica con Washington y presentó la defensa del Estado israelí como una cuestión central para la seguridad y los valores de Occidente.

La actividad se desarrolló en el marco de un acto organizado por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), que reunió a funcionarios argentinos y estadounidenses, representantes diplomáticos y autoridades de distintos países. Antes de la ceremonia, Milei mantuvo una reunión privada con Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos, para analizar la relación bilateral.

Del encuentro participaron también Karina Milei, secretaria General de la Presidencia; Pablo Quirno, canciller argentino, y Alec Oxenford, embajador ante la Casa Blanca. La reunión se realizó en la planta alta de la sede diplomática y precedió a una ceremonia en la que los distintos oradores coincidieron en la necesidad de combatir el antisemitismo y enfrentar el terrorismo.

Durante su intervención, el mandatario argentino recordó los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023 y destacó la magnitud de las víctimas y los secuestros. Según señaló, más de 1.200 personas fueron asesinadas y 251 quedaron como rehenes, entre ellas 21 personas con ciudadanía argentina.

Milei sostuvo que, además de la gravedad de los ataques, le preocupó la reacción de distintos sectores de la comunidad internacional. Cuestionó las expresiones que, según su interpretación, reemplazaron una condena contundente por llamados al diálogo con los responsables de la masacre y cuestionamientos al derecho de Israel a defenderse.

El Presidente también denunció una nueva ola de antisemitismo en las democracias occidentales. Afirmó que ese fenómeno no responde únicamente a manifestaciones espontáneas de odio, sino que, según su visión, también fue impulsado mediante campañas de propaganda destinadas a debilitar el respaldo internacional a Israel.

Israel como bastión de Occidente

Uno de los ejes centrales del discurso fue la dimensión estratégica que Milei atribuyó a la defensa israelí. El mandatario sostuvo que Israel constituye un bastión de Occidente frente a quienes rechazan sus valores y advirtió que una eventual derrota del Estado israelí tendría consecuencias que excederían el conflicto de

Medio Oriente.

En ese contexto, planteó que respaldar a Israel representa tanto una causa justa como una forma de preservar los intereses de las sociedades occidentales. Su exposición vinculó la lucha contra el antisemitismo con la defensa de los valores democráticos y con el enfrentamiento a las organizaciones que identificó como amenazas para ese orden.

Las declaraciones fueron acompañadas por aplausos de varios de los asistentes, entre ellos Wright; el canciller paraguayo, Rubén Ramírez; el canciller de República Dominicana, Víctor Bisonó, y Yehuda Kaploun, enviado especial estadounidense para combatir el antisemitismo. También estuvieron presentes embajadores de América Latina y Europa.

Respaldo diplomático a la posición argentina

Antes de la intervención presidencial, distintos participantes expresaron su apoyo a la política exterior argentina en esta materia. Oxenford destacó que, bajo el liderazgo de Milei, la lucha contra el antisemitismo y la defensa de Israel y del pueblo judío se convirtieron en prioridades de la diplomacia nacional.

Quirno, por su parte, señaló que el compromiso del Presidente permitió que la Argentina se transformara en la primera nación latinoamericana en presidir la alianza internacional dedicada al recuerdo del Holocausto.

El canciller presentó esa decisión como una expresión de la posición asumida por el Gobierno frente a las agresiones contra el pueblo judío.

Wright elogió el rumbo político argentino y vinculó la experiencia del país con la defensa de la libertad, la democracia, las oportunidades y el libre mercado. Consideró que la Argentina está contribuyendo a revitalizar esos valores en la región.

Kaploun advirtió que el antisemitismo puede extenderse hacia otros grupos y sostuvo que quienes promueven consignas contra Israel también expresan hostilidad hacia Estados Unidos. En tanto, Marcelo Mindlin, presidente de la alianza, contrastó la decisión argentina de asumir un papel de liderazgo en la organización con la salida de Brasil, que mencionó durante su intervención.

Con el acto concluido, Milei y su comitiva regresaron al hotel para preparar el equipaje y emprender el vuelo de regreso a Buenos Aires. La actividad dejó expuesta la centralidad que el Gobierno argentino busca otorgar a la lucha contra el antisemitismo y al alineamiento con Israel y Estados Unidos dentro de su política exterior.