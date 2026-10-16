Santiago Caputo vinculó la recuperación de Malvinas con la estrategia argentina en el Atlántico Sur

Santiago Caputo definió la recuperación de las Islas Malvinas como “una causa de Occidente”.

El asesor presidencial destacó la influencia británica en las instituciones políticas, la filosofía y la ciencia modernas.

Caputo vinculó el reclamo de soberanía con la creciente importancia estratégica del Atlántico Sur.

Pablo Quirno confirmó una presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas cautelares.

La Argentina cuestiona la explotación de hidrocarburos que considera ilegal en la zona de Malvinas.

El proyecto Sea Lion prevé producir 55.000 barriles diarios de petróleo para marzo de 2027.

La disputa por las Islas Malvinas volvió a ocupar un lugar en la agenda política y diplomática argentina, esta vez a partir de una interpretación geopolítica que vincula la recuperación del archipiélago con los intereses estratégicos de Occidente. Santiago Caputo defendió el reclamo de soberanía y sostuvo que la proyección nacional sobre el Atlántico Sur será cada vez más importante en las próximas décadas.

A través de una publicación en su cuenta de X, el asesor presidencial calificó la recuperación de las islas como “una causa de Occidente” y planteó que la cuestión excede los límites de una controversia bilateral entre la Argentina y el Reino Unido. Su argumentación se apoyó en una valoración histórica de la influencia británica en el desarrollo de las instituciones políticas, el pensamiento filosófico y la ciencia moderna.

Caputo describió al Reino Unido como una de las principales cunas de la civilización occidental y destacó el papel de la tradición constitucional británica en la formación de las democracias liberales. En ese sentido, mencionó la Carta Magna como un antecedente de instituciones que, según su interpretación, contribuyeron a configurar los sistemas políticos contemporáneos.

Para reforzar su planteo, enumeró figuras como Adam Smith, John Locke, John Stuart Mill, David Hume, Bertrand Russell y Thomas Hobbes, a quienes vinculó con la filosofía y la economía política. También incorporó a Isaac Newton, Charles Darwin y Alan Turing como referentes del desarrollo científico. A partir de esos ejemplos, sostuvo que una parte sustancial de las ideas e instituciones que explican el mundo occidental surgió en Inglaterra o Escocia.

El dirigente introdujo, además, una advertencia sobre lo que considera una amenaza para esa tradición. En su publicación, utilizó la expresión “colonizado por el Islam” para describir la situación que, a su entender, atraviesa el Reino Unido, y vinculó ese escenario con un riesgo para las ideas de la libertad. Esa interpretación sirvió como argumento para reforzar su defensa de una mayor presencia argentina en el Atlántico Sur.

En ese marco, Caputo afirmó que la Argentina debe proyectarse con firmeza sobre esa región y recuperar las Islas Malvinas. También sostuvo que el área adquirirá una relevancia geopolítica estratégica creciente, por lo que consideró que Occidente no debería permitir la injerencia de un Estado islámico en esa zona de influencia.

El planteo político coincidió con un endurecimiento de la estrategia diplomática y jurídica argentina sobre la explotación de hidrocarburos en las aguas que rodean al archipiélago. El canciller Pablo Quirno confirmó el 13 de octubre que el país presentó en Hamburgo un escrito ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas cautelares contra las actividades petroleras que considera ilegales.

Quirno calificó la iniciativa como histórica y explicó que fue diseñada por instrucción presidencial impartida cinco semanas antes. Según detalló, la presentación busca que el tribunal adopte medidas respecto de la explotación de hidrocarburos en la zona disputada. El canciller también señaló que se trata de la primera vez que la Argentina recurre a un tribunal internacional mediante un arbitraje por esta cuestión.

La controversia incluye el proyecto Sea Lion, impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper, que contempla la extracción de petróleo en aguas al norte de las Malvinas. Las previsiones del emprendimiento estiman que la producción podría alcanzar los 55.000 barriles diarios en marzo de 2027.

La combinación de la disputa territorial, los recursos energéticos y la importancia estratégica del Atlántico Sur configura un escenario en el que la Argentina busca reforzar sus instrumentos de presión. Mientras Caputo encuadró la recuperación de las islas en una visión más amplia sobre los intereses occidentales, la Cancillería avanzó por la vía jurídica contra la explotación de hidrocarburos.

Ambas iniciativas confluyen en la centralidad que el Gobierno asigna a Malvinas y a la proyección argentina sobre el Atlántico Sur. La evolución de las presentaciones internacionales y del proyecto petrolero será determinante para el desarrollo de una controversia que combina soberanía, intereses económicos y posicionamiento geopolítico.