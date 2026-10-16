Máximo Kirchner evitó responder sobre Hotesur-Los Sauces y apuntó contra Macri

Máximo Kirchner evitó responder de manera directa sobre los negocios privados de su familia durante la función pública.

Gustavo Grabia le cuestionó que desviara la conversación hacia otros asuntos.

El diputado sostuvo que su familia tenía entre 24 y 25 propiedades antes de que Néstor Kirchner fuera intendente.

Kirchner trasladó parte de la discusión hacia Mauricio Macri y la deuda del Correo Argentino.

El legislador expresó incomodidad por debatir sobre su patrimonio mientras muchas personas atraviesan dificultades económicas.

Los juicios por Los Sauces y Hotesur tienen fechas previstas para octubre de 2026 y marzo de 2027, respectivamente.

El patrimonio de la familia Kirchner y los negocios realizados durante su paso por la función pública quedaron en el centro de un intercambio entre el diputado nacional Máximo Kirchner y el periodista Gustavo Grabia. Consultado por la causa Hotesur-Los Sauces, el legislador defendió el origen de los bienes familiares, cuestionó lo que consideró una persecución judicial y trasladó parte de la discusión hacia Mauricio Macri y la deuda del Correo Argentino.

La conversación se produjo durante una entrevista con Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos. Grabia le preguntó por las actividades privadas de su familia mientras Néstor Kirchner y Cristina Kirchner ocupaban cargos públicos, con una referencia a las disposiciones de la Ley de Ética Pública. Ante el planteo, Máximo Kirchner evitó concentrarse en esa cuestión y respondió con críticas al uso político de la Justicia.

“Es Cristina, es uno. Todos los demás van por ahí”, sostuvo el diputado, al afirmar que las causas judiciales apuntan contra determinados apellidos para apartarlos de la discusión política. La respuesta provocó una intervención directa de Grabia, quien le señaló que estaba llevando el intercambio hacia otro tema. “Hábilmente me lo llevás para otro lado”, le reprochó antes de insistir con la pregunta sobre los negocios privados de la familia durante el ejercicio del poder.

Frente a esa observación, Kirchner defendió la trayectoria patrimonial de sus padres y aseguró que las operaciones inmobiliarias se remontaban a una etapa anterior al ingreso de Néstor Kirchner en la función pública. Para respaldar su argumento, mencionó la cantidad de propiedades que, según afirmó, tenía su familia antes de que su padre asumiera como intendente.

“Mi familia, yo te digo al 10 de diciembre de 1987, antes que mi viejo fuese intendente, tenía 24 o 25 propiedades. O sea, no es que se inmiscuyó en un negocio que no tenía”, expresó. Con esa explicación, buscó sostener que la actividad inmobiliaria familiar no había comenzado como consecuencia de la llegada de sus padres a puestos de responsabilidad política.

El diputado también hizo referencia a los años que transcurrieron sus padres en residencias oficiales durante sus respectivos mandatos como gobernador y presidentes. En ese contexto, aludió a su propia experiencia personal y planteó que, de haber continuado viviendo con ellos, habría pasado una parte importante de su vida en esas dependencias estatales.

Sin embargo, el interrogatorio volvió a tomar otro rumbo cuando Kirchner introdujo el caso del Correo Argentino, vinculado con Mauricio Macri. “Si me dijeras que Néstor y Cristina agarraron y se quisieron condonar una deuda desde el Poder Ejecutivo y te diría… Y la deuda del Correo Argentino, que era una torta de plata”, afirmó. De esa manera, contrapuso las críticas sobre el patrimonio familiar con un cuestionamiento al ex presidente.

Hacia el final de la entrevista, el legislador aseguró que la pregunta no le molestaba y reconoció que consideraba válido el planteo del periodista. No obstante, volvió a cuestionar el tratamiento mediático de las investigaciones judiciales y manifestó su incomodidad por debatir sobre sus propios bienes en un contexto en el que, según dijo, muchas personas atraviesan dificultades económicas.

“Tampoco me gusta estar discutiendo de lo propio cuando veo que un montón de gente la está pasando mal. Me parece que te pone en un lugar de mierda”, concluyó, con una expresión que terminó de marcar el tono del intercambio.

La discusión se produjo en medio de la expectativa por el avance de las causas Hotesur y Los Sauces. La primera investiga presuntas maniobras de lavado de activos relacionadas con negocios hoteleros de la familia Kirchner, mientras que la segunda se concentra en operaciones inmobiliarias y hoteleras. Máximo Kirchner y Cristina Kirchner figuran entre los acusados.

El calendario judicial prevé que el juicio por Los Sauces comience el 23 de octubre de 2026, mientras que el proceso por Hotesur tiene como fecha prevista marzo de 2027. Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal todavía debe resolver si ambos expedientes se juzgarán en un único proceso o por separado. Esa decisión definirá la modalidad en que avanzarán dos causas que involucran el patrimonio y las actividades comerciales de la familia.