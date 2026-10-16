Pullaro llamó a acelerar las reformas en Santa Fe y puso la mira en 2027: “Tenemos mucho más para dar”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, pidió a su gabinete profundizar el ritmo de gestión para que las transformaciones impulsadas desde el inicio de su mandato tengan un impacto más directo en la vida cotidiana de la población. El mensaje fue el eje del cierre de una nueva reunión interministerial, realizada en ATE-Casa España, con la mirada puesta en los desafíos políticos y de gestión hacia 2027.

Bajo la consigna “Para adelante, impulsamos lo que viene”, el encuentro reunió a ministros, funcionarios de distintas áreas y legisladores provinciales. La jornada estuvo centrada en las políticas de Seguridad, Vivienda, Industria y Educación, con exposiciones destinadas a mostrar los resultados de las medidas implementadas y su alcance en la sociedad.

La reunión también tuvo una lectura política: el próximo año estará marcado por la renovación de autoridades provinciales y Pullaro estará habilitado constitucionalmente para buscar la reelección.

El pedido de Pullaro: más velocidad y nuevas transformaciones

Durante su discurso, el mandatario recordó el respaldo que recibió su espacio al asumir el gobierno y sostuvo que la provincia atravesó cambios significativos en los últimos tres años.

Como ejemplo, mencionó los Juegos Suramericanos, que se desarrollaron durante 15 días y que, según destacó, fueron el resultado de políticas públicas sostenidas durante los primeros 34 meses de gestión.

Pullaro también enumeró algunas de las principales decisiones de su administración, entre ellas la reforma de la Constitución provincial, el debate por la Ley de Previsión Social y las modificaciones en el sistema judicial. Sobre este último punto, señaló que para noviembre se prevé que seis de los siete integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe sean nuevos.

Pese a esos avances, el gobernador advirtió que el oficialismo no debe conformarse con lo realizado hasta el momento.

“Creo que es el momento de acelerar: los tiempos, las ideas, la innovación; y de pensar qué podemos hacer, cambiar y transformar, y hasta dónde podemos llegar”, planteó ante los integrantes de su equipo.

En esa línea, destacó el trabajo conjunto de los funcionarios y afirmó que la gestión avanzó en iniciativas que inicialmente parecían difíciles de concretar. También sostuvo que las decisiones adoptadas implicaron asumir costos políticos.

El mandatario cerró con un pedido dirigido a todo su gabinete: profundizar el trabajo durante el tiempo que resta de gobierno para que los cambios se reflejen de manera más visible en la vida diaria de los santafesinos.

Scaglia pidió abrir la gestión a la ciudadanía

La diputada nacional Gisela Scaglia también participó del cierre de la jornada y puso el foco en la necesidad de fortalecer el vínculo entre el Estado y la sociedad.

La ex vicegobernadora sostuvo que la ciudadanía espera ser escuchada y tener un papel activo en las iniciativas públicas. En ese sentido, vinculó la participación social con la respuesta que tuvieron los Juegos Suramericanos, al señalar que muchas personas buscaron involucrarse y sentirse parte del acontecimiento.

Scaglia consideró que el equipo de gobierno todavía tiene margen para profundizar su trabajo y transmitir un mensaje de confianza frente a los desafíos pendientes.

Además, evaluó con un ocho la gestión provincial y explicó que no corresponde asignarle la máxima calificación porque eso supondría considerar que ya se alcanzaron todos los objetivos.

Escuchar las demandas y ajustar las prioridades

La reunión fue coordinada por el secretario general de la Gobernación, Juan Cruz Cándido, quien presentó un relevamiento de las principales preocupaciones de la población y lo contrastó con las prioridades identificadas por los propios funcionarios.

Entre las demandas ciudadanas mencionadas aparecieron la reducción de los precios, el acceso a la vivienda, la mejora de los salarios y la seguridad. La comparación permitió exponer diferencias entre las necesidades expresadas por la sociedad y la percepción interna del Gobierno.

Cándido llamó a los integrantes del gabinete a mantener el contacto directo con la ciudadanía y a escuchar sus reclamos para orientar las respuestas oficiales.

Del encuentro participaron, entre otros referentes políticos, la presidenta de la Cámara de Diputados provincial, Clara García, y el exgobernador Antonio Bonfatti, además de ministros, funcionarios y legisladores.

Con este encuentro, Pullaro buscó reforzar la coordinación interna y marcar una nueva etapa de trabajo para su administración. El objetivo planteado es acelerar las políticas en marcha, revisar prioridades y lograr que los resultados de la gestión tengan mayor presencia en la vida cotidiana, mientras comienza a tomar forma el escenario político de 2027.