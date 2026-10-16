Caputo minimizó el riesgo electoral de 2027 y proyectó inversiones por USD 200.000 millones

Caputo defendió el programa económico de Javier Milei durante un encuentro internacional en Bangkok.

El ministro minimizó el riesgo político asociado a las elecciones presidenciales de 2027.

Georgieva bromeó sobre la posibilidad de que la Argentina pague anticipadamente su deuda con el FMI.

El funcionario proyectó inversiones por USD 200.000 millones para los próximos años.

Caputo destacó la reducción del gasto público, la inflación y la pobreza, además de la generación de empleo.

El Gobierno buscará profundizar las rebajas impositivas y eliminar regulaciones para impulsar la inversión privada.

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei, relativizó el riesgo político asociado a las elecciones presidenciales de 2027 y aseguró que la Argentina podría convertirse en uno de los países con mejor desempeño económico durante las próximas cuatro décadas.

Durante una exposición en Bangkok, Tailandia, también protagonizó un intercambio distendido con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, acerca de la posibilidad de anticipar el pago de la deuda con el organismo.

El encuentro se desarrolló en el marco de las asambleas del FMI y el Banco Mundial, donde el funcionario argentino compartió un panel con autoridades económicas de Grecia, Tailandia y Nigeria. Allí defendió la estrategia fiscal de la administración nacional, la reducción de impuestos y las medidas destinadas a estimular las inversiones privadas, con el objetivo de consolidar un modelo económico que no dependa de nuevos préstamos de organismos multilaterales.

Uno de los momentos destacados se produjo cuando Georgieva comparó a la Argentina con Grecia y sugirió, en tono distendido, que el país podría pagar su deuda antes del vencimiento del acuerdo. “Te vas a sorprender”, respondió Caputo, quien justificó su reacción al recordar el historial de inestabilidad económica argentino.

El ministro señaló que el país atravesó 22 crisis durante el último siglo, entró nueve veces en default y eliminó 13 ceros de su moneda. Según explicó, esa trayectoria obligó al Gobierno a trabajar no solamente en la estabilización de las variables económicas, sino también en la construcción de previsibilidad para los inversores.

En ese sentido, destacó la creación de un régimen especial para las grandes inversiones y sostuvo que la administración nacional ordenó la situación económica heredada sin incumplir contratos. También remarcó la importancia que atribuye al respeto por la propiedad privada y la inviolabilidad de los acuerdos como condiciones para recuperar la confianza empresarial.

Inversiones, crecimiento y empleo

Caputo aseguró que compañías de diferentes sectores manifestaron interés en desarrollar proyectos en el país y mencionó un programa de inversiones por USD 200.000 millones para los próximos años. De acuerdo con su exposición, ese monto representa aproximadamente un tercio del producto bruto interno argentino.

El funcionario consideró que la llegada de esos capitales permitirá incrementar la productividad, acelerar el crecimiento y generar más puestos de trabajo y de mejor calidad. A partir de esas perspectivas, manifestó su confianza en la sostenibilidad del programa económico durante los próximos años.

En materia fiscal, afirmó que el Gobierno eliminó durante el primer mes de gestión un déficit equivalente a cinco puntos del PBI. Atribuyó ese resultado a una reducción del 30% del gasto público y sostuvo que el equilibrio de las cuentas no se consiguió mediante un incremento de los impuestos.

El titular del Palacio de Hacienda también rechazó la idea de que el ajuste fiscal necesariamente implique un costo político elevado. Como argumento, señaló que el presidente Javier Milei mantiene un nivel de popularidad superior al de sus antecesores que administraron déficits fiscales significativos.

Respecto de la actividad económica, Caputo aseguró que la Argentina crecerá por tercer año consecutivo y destacó la reducción de la inflación del 211% registrado en 2023 al 30% que mencionó durante su presentación. Aunque reconoció que el nivel inflacionario continúa siendo elevado, calificó favorablemente el proceso de desinflación.

Pobreza, exportaciones y reducción del Estado

Entre los resultados que atribuyó a la gestión, el ministro mencionó la generación de más de 500.000 empleos y la reducción de la pobreza del 57% al 32%. También afirmó que las exportaciones alcanzaron niveles récord y que el país registra superávit fiscal, comercial y de cuenta corriente.

Sobre esa base, anticipó que el Ejecutivo continuará reduciendo la participación estatal en la economía mediante nuevas rebajas impositivas y la eliminación de regulaciones. Según indicó, el Gobierno ya redujo impuestos por un equivalente a tres puntos del PBI y pretende profundizar esa política.

La apuesta electoral para 2027

Al referirse a las próximas elecciones presidenciales, Caputo descartó que el riesgo político constituya un obstáculo determinante para quienes evalúan invertir en la Argentina. Sostuvo que los votantes no buscarán regresar a las políticas económicas anteriores y recordó que, según su exposición, el oficialismo obtuvo una ventaja de 17 puntos en las elecciones de medio término, pese a lo que describió como un fuerte ataque de la oposición.

El ministro afirmó que la población valora los resultados económicos que atribuye a la gestión de Milei y mencionó, entre los antecedentes que considera negativos, la inflación cercana a niveles hiperinflacionarios y la existencia de múltiples tipos de cambio.

Finalmente, presentó la continuidad del rumbo económico como una garantía para los inversores y sostuvo que el principal riesgo sería desaprovechar las oportunidades del país. Su planteo vinculó las perspectivas de crecimiento de largo plazo con la permanencia del programa oficial, la disciplina fiscal y la expansión de la inversión privada.