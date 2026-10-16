Marín proyectó exportaciones energéticas por US$ 55.000 millones y defendió el plan de transformación de YPF

Horacio Marín proyectó exportaciones energéticas argentinas por US$ 55.000 millones para 2031.

El Plan 4x4 busca multiplicar por cuatro el valor de YPF en un plazo de cuatro años.

La compañía concentra sus inversiones en los hidrocarburos no convencionales y reduce negocios deficitarios.

Argentina LNG prevé una primera fase de inversión de US$ 30.000 millones hasta 2031.

El oleoducto VMOS apunta a ampliar la capacidad de transporte de crudo hasta un millón de barriles diarios.

YPF proyecta capacitar a 15.000 técnicos mediante el Instituto Vaca Muerta para acompañar la expansión del sector.

La transformación de YPF y el potencial exportador de Vaca Muerta concentraron la atención del empresariado durante un almuerzo institucional del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), donde el presidente y CEO de la petrolera, Horacio Marín, presentó los objetivos de la compañía y las perspectivas del sector energético. Su exposición recibió elogios de los asistentes y reunió a representantes de distintas actividades productivas, entre ellos 18 embajadores, en una muestra del interés internacional por las oportunidades de inversión en la Argentina.

El optimismo del sector energético contrastó con las dificultades que atraviesan otras ramas de la economía. Durante el encuentro, empresarios de la indumentaria señalaron que las ventas mostraban una mejora moderada, todavía insuficiente para hablar de una recuperación consolidada. Los servicios también exhibían diferencias entre actividades, mientras que la industria y la construcción continuaban entre los sectores más afectados.

La presidenta del CICyP, Bettina Bulgheroni, abrió la jornada con un reconocimiento a la trayectoria profesional de Marín y destacó la importancia de transformar las capacidades productivas del país en resultados concretos. Desde el sector privado, sostuvo, existe una mirada de mayor perspectiva, con inversiones y proyectos de largo plazo, aunque el desafío consiste en convertir ese potencial en crecimiento efectivo.

Marín expuso sus expectativas para el desarrollo energético y planteó que la Argentina podría alcanzar el puesto 13 entre los países exportadores en 2030. También ratificó que el crecimiento de Vaca Muerta representa un cambio estructural para la balanza comercial del sector. “Argentina pasó de un país con petróleo a un país petrolero”, afirmó, al sostener que el compromiso de inversión asumido por la empresa no tiene marcha atrás.

En esa línea, proyectó que las exportaciones energéticas podrían alcanzar los US$ 55.000 millones en 2031. Para el ejecutivo, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) resulta determinante para impulsar proyectos de gran escala. Según expresó, sin ese marco normativo no habría sido posible avanzar con el desarrollo masivo de Vaca Muerta ni con los planes vinculados al gas natural licuado (GNL).

El eje de la estrategia de YPF es el denominado Plan 4x4, que busca multiplicar por cuatro el valor de la compañía en cuatro años. Para avanzar en ese objetivo, la empresa concentra sus recursos en los hidrocarburos no convencionales, se desprende de áreas maduras convencionales y reduce su participación en negocios deficitarios de mercados regionales como Brasil y Chile.

Marín señaló que la gestión también registró mejoras en los indicadores financieros, con una reducción del endeudamiento neto y una evolución favorable del EBITDA. A esos cambios se sumaron modificaciones en la organización interna, con esquemas de productividad orientados a reducir los tiempos de desarrollo de pozos y mejorar la logística de combustibles.

La expansión de la actividad requerirá, además, personal especializado. En ese sentido, el sector proyecta incorporar 15.000 técnicos, que recibirán capacitación a través del Instituto Vaca Muerta a razón de 3.000 operarios por año.

Entre los proyectos estratégicos figura Argentina LNG, cuyo desarrollo prevé una decisión final de inversión el próximo 26 de noviembre, con la participación de YPF, la italiana Eni y la emiratí XRG. La primera fase requeriría US$ 30.000 millones hasta 2031, mientras que la inversión total podría llegar a US$ 76.000 millones con las ampliaciones contempladas bajo el RIGI.

Otro emprendimiento central es el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que demandará US$ 3.000 millones mediante financiamiento de proyectos. La infraestructura conectará la cuenca neuquina con la costa atlántica de Río Negro para facilitar el traslado del crudo hacia las terminales marítimas. El llenado está previsto para el 1 de enero de 2027, con la primera exportación marítima programada para ese mismo mes. En una primera etapa, la obra permitirá sumar 180.000 barriles diarios y apunta a elevar la capacidad de transporte hasta un millón de barriles por día.

En el mercado financiero, el ADR de YPF cerró en Nueva York a US$ 52,25, con una suba diaria del 0,89%. La cotización se desarrolla en el marco del desdoblamiento de acciones de una por diez instrumentado el 4 de agosto de 2026, una medida orientada a mejorar la liquidez y facilitar el acceso de los inversores.

Al cerrar su exposición, Marín apeló al trabajo colectivo como condición para alcanzar objetivos ambiciosos y resumió su filosofía con una frase: “En la vida no hay éxitos ni fracasos, hay sólo superación”. Su presentación dejó en primer plano la apuesta de YPF por convertir el crecimiento de la producción no convencional en una plataforma de exportaciones, inversiones y desarrollo energético para la Argentina.