El Banco Central compró más de USD 600 millones en una semana y busca alcanzar los USD 20.000 millones

El BCRA compró USD 642 millones durante la semana, su mayor saldo positivo desde mediados de julio.

Las adquisiciones acumuladas desde enero alcanzaron USD 15.551 millones.

Las reservas internacionales brutas cerraron en USD 50.236 millones.

El complejo agroexportador liquidó más de USD 22.000 millones durante el año.

La energía, el trigo y las emisiones de deuda externa pueden ampliar la oferta de divisas.

El Gobierno busca alcanzar USD 20.000 millones mediante una acumulación sostenida de reservas.

La acumulación de divisas volvió a tomar impulso y le permitió al Banco Central de la República Argentina (BCRA) registrar su mayor saldo positivo semanal desde mediados de julio. La autoridad monetaria compró USD 68 millones este viernes y cerró la semana con adquisiciones por USD 642 millones, en una estrategia que apunta a fortalecer las reservas internacionales y alcanzar una meta de USD 20.000 millones al finalizar el año.

Desde el comienzo de la cuarta fase del programa monetario, en enero de 2026, el organismo que preside Santiago Bausili lleva adquiridos USD 15.551 millones. El monto supera en más del 50% el objetivo anual de USD 10.000 millones establecido con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, el equipo económico pretende elevar la cifra y consolidar una posición externa que permita afrontar los compromisos financieros y mejorar la disponibilidad de dólares.

El ritmo de las compras mostró una recuperación durante las últimas semanas, después de un período de menor intervención. En lo que va de octubre, el Banco Central acumula adquisiciones por USD 983 millones. Septiembre había cerrado con apenas USD 473 millones, el registro mensual más bajo del año, frente a los USD 768 millones de agosto y los USD 2.162 millones de julio.

La evolución de los meses anteriores también reflejó diferencias importantes. En junio, las compras habían alcanzado USD 1.418 millones; en mayo, USD 2.596 millones; en abril, USD 2.769 millones; en marzo, USD 1.671 millones; en febrero, USD 1.557 millones, y en enero, USD 1.158 millones. La reciente aceleración volvió a colocar la acumulación de reservas entre los principales objetivos de la política económica.

En paralelo, las reservas internacionales brutas recuperaron un nivel superior a los USD 50.000 millones. El stock cerró en USD 50.236 millones, tras aumentar USD 196 millones durante la jornada. La mejora estuvo impulsada por la valorización internacional del oro y llevó las tenencias al nivel más elevado del último mes.

Los sectores que aportan los dólares

La disponibilidad de divisas responde a una combinación de factores. El complejo agroexportador liquidó más de USD 22.000 millones durante el año, mientras que las exportaciones energéticas sumaron ingresos adicionales. La suba internacional del petróleo, en medio de la guerra en Medio Oriente, favoreció el aporte del sector.

A esos recursos se agregaron las emisiones de deuda colocadas en el exterior por provincias y empresas argentinas. Según las estimaciones oficiales, esas operaciones superaron los USD 20.000 millones desde las elecciones legislativas de medio término. Los fondos ingresados al Mercado Libre de Cambios ampliaron la oferta de divisas disponible para las intervenciones del Banco Central.

Las proyecciones del sector financiero, sin embargo, advierten que alcanzar el objetivo de USD 20.000 millones dependerá de la evolución de los próximos meses y del comportamiento de los exportadores. Un informe de Research de Banco Comafi calculó que todavía restan unos USD 4.500 millones entre lo que queda del año y 2027. El análisis también señaló que parte de las divisas compradas se destinó al pago de deuda, mientras que las reservas brutas aumentaron USD 8.825 millones respecto del 24 de octubre de 2025.

El agro aparece como una pieza decisiva para sostener el ingreso de dólares. Entre enero y septiembre, el sector liquidó USD 22.276 millones, un 20% más que en 2024. Los antecedentes de 2019 y 2024 permiten estimar que durante el último trimestre podrían ingresar otros USD 6.500 millones.

No obstante, el calendario de liquidaciones puede modificarse según las expectativas de los productores. Una eventual reducción transitoria de las retenciones podría incentivar a algunos exportadores a postergar ventas, concentrando el ingreso de divisas en un período más acotado. El comportamiento observado en 2025, cuando septiembre concentró USD 7.108 millones y el cuarto trimestre sumó USD 2.891 millones, constituye un antecedente de esa dinámica.

El aporte de la energía y las exportaciones

Las previsiones oficiales apuntan a un aumento de los ingresos durante el cierre del año, impulsado por una cosecha de trigo que podría alcanzar niveles récord y por la expansión de la actividad energética. Vaca Muerta aparece entre los principales motores de ese proceso, junto con las perspectivas de crecimiento de la producción de petróleo, gas y minería.

Para el Banco Central, la acumulación de reservas debe acompañar una mejora sostenida de las condiciones macroeconómicas. El objetivo oficial consiste en vincular el fortalecimiento externo con una menor inflación, mayores inversiones y un crecimiento persistente de las exportaciones.

La meta de USD 20.000 millones dependerá, por lo tanto, de que se mantenga el flujo de divisas y de que las compras puedan sostenerse sin comprometer otros objetivos económicos. El desafío no consiste solamente en sumar dólares, sino en consolidar una fuente de ingresos externos que permita fortalecer las reservas a largo plazo.