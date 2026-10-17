La productividad laboral cayó un 6% en diez años pese al aumento de las horas trabajadas y el capital

La productividad por hora trabajada cayó un 6% entre 2016 y 2025.

Las horas trabajadas aumentaron un 11% y los servicios de capital crecieron un 14%.

La productividad total de los factores retrocedió un 7% durante la década.

Hoteles y restaurantes y comercio registraron las mayores caídas sectoriales, con el 16% y el 15%.

Los sectores con retrocesos recientes concentraron el 71% de las horas trabajadas en el primer trimestre de 2026.

En 2025, la productividad total de los factores creció un 2,8%, en la primera recuperación desde 2016, con la excepción de 2020.

La economía argentina enfrenta un problema estructural: utiliza más horas de trabajo y dispone de más capital que hace una década, pero produce menos por cada hora trabajada. Entre 2016 y 2025, la productividad laboral retrocedió un 6%, mientras que las horas trabajadas aumentaron un 11% y los servicios de capital crecieron un 14%, una combinación que evidencia las dificultades para transformar una mayor cantidad de recursos en un incremento de la producción.

Los datos surgen de las cuentas nacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y del análisis de la Fundación Mediterránea, que puso el foco en la evolución de la productividad y en las diferencias entre las distintas actividades económicas. El diagnóstico señala que el problema no se limita a la cantidad de trabajo y capital disponibles, sino también a la eficiencia con la que ambos factores se combinan para generar valor.

Según el informe, cada hora trabajada cuenta actualmente con un 3% más de capital que en 2016. Sin embargo, esa mayor disponibilidad de recursos no se tradujo en una mejora equivalente de la producción. La explicación se encuentra, en buena medida, en la evolución de la productividad total de los factores (PTF), que acumuló una caída del 7% durante el período analizado.

Tomando 2016 como año base, con un índice de 100 puntos, la PTF descendió hasta 90 en 2024 y registró una recuperación parcial hasta 93 en 2025. Aunque el último dato mostró una mejora, el indicador todavía permanece por debajo de los niveles iniciales, lo que refleja la magnitud del deterioro acumulado.

La evolución tampoco fue uniforme entre las actividades económicas. De acuerdo con la división sectorial de la Cuenta de Generación de Ingresos del INDEC, hoteles y restaurantes encabezaron las caídas de productividad entre 2016 y 2025, con un retroceso del 16%. El comercio registró una disminución del 15%, seguido por la construcción, con un 11%; electricidad, gas y agua, con un 10%; la industria, con un 9%; y la pesca, con un 8%.

En contraste, la minería mostró un incremento del 21% y la intermediación financiera avanzó un 14%. Estos resultados evidencian que algunas actividades consiguieron elevar su rendimiento, mientras otras acumularon pérdidas durante la última década.

Desde 2023 se observa una recuperación moderada de la productividad por hora, que se ubicó un 2% por encima de aquel año. Sin embargo, la mejora se concentró en un grupo reducido de sectores. El agro registró un salto del 41%, aunque una parte importante respondió al rebote posterior a la sequía de 2023.

También avanzaron la intermediación financiera, con un 24%, y la minería, con un 23%.

La situación fue diferente en actividades de mayor peso en el empleo. Durante el mismo período, la construcción retrocedió un 8%, el comercio cayó un 6% y la industria disminuyó un 4,5%, profundizando las pérdidas acumuladas desde 2016.

El informe advirtió que los sectores cuya productividad cayó entre 2023 y el último año considerado concentraron el 71% de las horas trabajadas durante el primer trimestre de 2026. En cambio, el agro, la minería y la intermediación financiera, que mostraron las mejoras más importantes desde 2023, representaron apenas el 8% de las horas laborales. La distribución revela que la recuperación todavía no alcanza a buena parte de las actividades que sostienen el trabajo en la economía.

En paralelo, el INDEC actualizó después de 20 años la serie estadística del stock de capital, que mide el valor acumulado de activos físicos destinados a la producción, como maquinaria, equipos, edificios e infraestructura. Entre 2004 y 2025, ese stock creció a una tasa promedio anual del 2,6%, según los datos destacados por Federico Forte, economista principal de BBVA Research.

La comparación por períodos muestra una desaceleración significativa: entre 2005 y 2015, el capital creció a un promedio anual del 3,6%, mientras que entre 2015 y 2025 el ritmo bajó al 1,5%.

El panorama presentó una señal favorable en 2025. Según el INDEC, la productividad total de los factores aumentó un 2,8% respecto de 2024, en un contexto en el que el valor agregado bruto a precios básicos creció un 3,6% anual. Los servicios de capital contribuyeron con 0,6 puntos porcentuales y el factor trabajo, medido en horas, aportó otros 0,2 puntos.

De cara al futuro, la Fundación Mediterránea advirtió que una productividad estancada limita las posibilidades de mejorar los ingresos sin elevar los costos por unidad producida. Para revertir esa dinámica, consideró necesario aumentar la eficiencia, incorporar tecnología, impulsar la innovación y mejorar la organización de la producción. También señaló que las empresas necesitan instituciones sólidas y un marco regulatorio que favorezca la inversión y la competencia.