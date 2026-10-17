La Libertad Avanza negocia cambios para reunir votos y avanzar con la ley de Discapacidad

La Libertad Avanza busca consolidar una mayoría parlamentaria mediante concesiones y acuerdos.

El oficialismo aceptó cambios en la ley de Tierras para preservar el DNU 70/2023.

El bloque libertario impulsa un proyecto propio sobre discapacidad para obtener media sanción.

Argentina Federal negocia su respaldo a la iniciativa oficialista tras conseguir modificaciones.

Los cambios en los artículos 5 y 7 incorporan referencias explícitas a los fondos.

El Ministerio de Economía mantiene diferencias con el proyecto que negocia el oficialismo en Diputados.

La Libertad Avanza encontró en las concesiones legislativas una herramienta para ampliar sus apoyos en la Cámara de Diputados y reducir las resistencias de bloques que comenzaron a cuestionar algunas iniciativas del Gobierno. Con modificaciones a proyectos impulsados desde el Poder Ejecutivo y acuerdos con fuerzas provinciales, el oficialismo busca consolidar una mayoría que le permita avanzar con su agenda parlamentaria.

La estrategia quedó expuesta el jueves pasado, cuando el bloque libertario aceptó retroceder en su posición sobre la ley de Tierras para preservar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. En ese contexto, La Libertad Avanza propuso, junto con el PRO y la Unión Cívica Radical, recuperar la ley de 2011, una norma que el oficialismo había intentado eliminar en dos oportunidades y que sus actuales aliados habían rechazado en el pasado.

Una lógica similar comenzó a desplegarse en la discusión sobre la ley de Discapacidad. Frente al avance opositor para extender durante un año la emergencia en el sector, el oficialismo decidió distanciarse de los lineamientos que había planteado el Ministerio de Economía y avanzar con un proyecto propio, con el objetivo de obtener media sanción la semana próxima.

Uno de los puntos centrales de la negociación pasó por el bloque Argentina Federal, que representa a los gobernadores de Salta, Formosa, Misiones y San Luis. Las dudas sobre su posición quedaron despejadas cuando comenzaron a conocerse señales de acercamiento con el oficialismo. Oscar Herrera Ahuad, presidente de esa bancada, trabaja sobre el dictamen de mayoría impulsado por La Libertad Avanza, una definición que alejaría al espacio del planteo opositor para prorrogar la emergencia.

El entendimiento no se limitó a una coincidencia política. Durante las conversaciones, los representantes provinciales consiguieron introducir cambios en el proyecto que ya cuenta con dictamen. Las modificaciones se concentran especialmente en los artículos 5 y 7, donde se incorporaron referencias explícitas a los fondos que antes no aparecían detallados de esa manera.

Las correcciones serán introducidas durante el tratamiento en el recinto y constituyen una pieza importante para sostener el acuerdo. Con el respaldo del PRO, la UCR y otras fuerzas, entre ellas Independencia, La Neuquinidad, Por Santa Cruz, Producción y Trabajo, Primero San Luis, el MID y Argentina Federal, el oficialismo calcula que puede superar los 130 votos.

La negociación es conducida por las diputadas Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado, ambas con pasado en el PRO. Sin embargo, el acuerdo parlamentario presenta una dificultad relevante: el Ministerio de Economía no parece compartir plenamente la orientación del proyecto que ahora impulsa el bloque libertario.

La diferencia quedó expuesta durante la defensa del Presupuesto 2027 en comisión. En esa instancia, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, fue consultado por legisladores opositores acerca de las contradicciones entre la iniciativa enviada por el Ejecutivo y el dictamen que se discute en el Congreso. La propuesta presupuestaria incluye disposiciones que afectan derechos y prestaciones vinculados con la discapacidad, entre ellas cambios relacionados con el Nomenclador.

Guberman sostuvo que existen recursos presupuestados para atender las pensiones y los servicios de prestaciones, aunque evitó respaldar de manera concluyente la posición legislativa. Ante la insistencia de los diputados, reconoció que el Ejecutivo habría preferido otra alternativa, pero admitió que los bloques parlamentarios se inclinaron por una solución diferente.

La incógnita ahora es si el Gobierno aceptará adecuar su proyecto presupuestario a los cambios negociados en Diputados o mantendrá los artículos cuestionados. Mientras esa definición permanece pendiente, La Libertad Avanza parece haber asegurado los apoyos necesarios para avanzar con su iniciativa sobre discapacidad. El desafío será convertir el acuerdo político en una votación favorable y resolver, al mismo tiempo, las diferencias que persisten dentro del propio oficialismo.