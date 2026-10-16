Santa Fe se ubica entre las cinco provincias más transparentes del país en materia presupuestaria

La provincia de Santa Fe volvió a destacarse a nivel nacional por la transparencia en la información de sus cuentas públicas. En la edición 2025 del Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial (ITPP), obtuvo una calificación de 9,45 puntos sobre un máximo de 10, resultado que la posicionó en el quinto lugar del ranking argentino.

El estudio evalúa la disponibilidad y el acceso a la información presupuestaria que ofrecen las administraciones provinciales, un aspecto clave para conocer cómo se administran los recursos públicos y facilitar el control por parte de la ciudadanía.

El relevamiento es elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), una organización que realiza esta medición de manera ininterrumpida desde hace 13 años.

Las provincias mejor posicionadas

Santa Fe quedó entre las cinco jurisdicciones con mayor puntuación, en una clasificación encabezada por Tierra del Fuego, que alcanzó el máximo de 10 puntos.

El listado de las primeras posiciones quedó conformado de la siguiente manera:

Tierra del Fuego: 10 puntos.

Córdoba: 9,90 puntos.

Entre Ríos: 9,55 puntos.

La Pampa: 9,55 puntos.

Santa Fe: 9,45 puntos.

La calificación obtenida refleja un elevado nivel de cumplimiento de los criterios considerados por el índice y mantiene a la provincia entre las jurisdicciones destacadas en materia de acceso a la información presupuestaria.

El acceso a las cuentas públicas, en el centro de la evaluación

El Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial busca determinar qué información fiscal publican los gobiernos y en qué medida puede ser consultada por la población.

La disponibilidad de datos sobre presupuestos, ejecución de gastos y recursos permite seguir la evolución de las finanzas públicas y conocer las decisiones de cada administración.

Con un resultado de 9,45 sobre 10, Santa Fe se mantiene en los primeros lugares de la medición nacional. El desempeño también la ubica en un grupo de provincias que sobresalen por la publicación de información presupuestaria y las herramientas disponibles para el seguimiento de sus cuentas.