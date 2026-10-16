La industria utilizó el 58,5% de su capacidad instalada y ocho sectores registraron caídas

La industria utilizó el 58,5% de su capacidad instalada en agosto de 2026.

El nivel general quedó 1,1 puntos porcentuales por debajo del registrado en agosto de 2025.

Ocho de los doce bloques industriales relevados registraron caídas interanuales.

La metalmecánica, excluidos los automotores, tuvo el menor nivel de utilización, con el 35,9%.

La refinación del petróleo encabezó el indicador con el 88,8%, seguida por las industrias metálicas básicas, con el 70,1%.

La industria química registró la mayor mejora interanual, mientras que la comparación mensual mostró un avance moderado del indicador general.

La actividad industrial argentina continuó mostrando dificultades para aprovechar plenamente su potencial productivo. En agosto de 2026, las fábricas utilizaron el 58,5% de su capacidad instalada, según el relevamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Aunque el indicador mejoró levemente respecto de julio, cuando había alcanzado el 58,2%, quedó por debajo del 59,6% registrado en agosto del año anterior.

Los datos reflejan que el 41,5% de la capacidad productiva de la industria permaneció sin utilizar durante el período analizado. Sin embargo, el promedio general esconde diferencias importantes entre las distintas ramas de actividad: mientras algunas operaron cerca de sus posibilidades máximas, otras mantuvieron una proporción considerable de sus instalaciones inactivas.

El indicador de utilización de la capacidad instalada industrial permite medir qué proporción del potencial productivo se encuentra efectivamente en funcionamiento. Para calcularlo, el organismo estadístico considera la producción máxima que cada sector puede alcanzar con sus instalaciones disponibles, teniendo en cuenta los turnos de trabajo posibles y las interrupciones necesarias para el mantenimiento.

La comparación interanual muestra un escenario desfavorable para buena parte de la industria. De los doce bloques relevados, ocho registraron niveles de utilización inferiores a los de agosto de 2025, mientras que solamente cuatro consiguieron incrementarlos.

La metalmecánica y los automotores, entre los sectores más afectados

La metalmecánica, excluida la industria automotriz, presentó el nivel más bajo de utilización de toda la medición. El indicador descendió del 44,6% en agosto de 2025 al 35,9% en el mismo mes de este año. De esa manera, el 64,1% de su capacidad productiva quedó ociosa.

El Indec vinculó ese resultado principalmente con los menores niveles de producción de maquinaria agropecuaria y aparatos de uso doméstico. La industria automotriz también evidenció un retroceso significativo: pasó del 53,3% al 46,2%, en un contexto que el organismo relacionó con una menor cantidad de vehículos fabricados por las terminales.

Otro sector que perdió participación fue el de productos minerales no metálicos, cuyo nivel de utilización bajó del 58,5% al 54,5%. La reducción estuvo asociada principalmente con una menor elaboración de cemento y fabricación de vidrio.

En alimentos y bebidas, la caída fue más moderada. El indicador pasó del 66,6% al 66,4%, una diferencia de 0,2 puntos porcentuales. Según el informe, el resultado estuvo relacionado con la disminución de la producción de carne vacuna, que registró una baja interanual del 8,1%.

Los otros sectores que retrocedieron fueron productos del tabaco, que descendió del 46,9% al 44,4%; caucho y plástico, del 43,3% al 40,9%; productos textiles, del 46% al 44,6%; e industrias metálicas básicas, del 70,4% al 70,1%. Para estas actividades, el informe no especificó las causas particulares de las disminuciones.

La refinación del petróleo lideró el aprovechamiento productivo

En contraste con la tendencia predominante, cuatro bloques industriales mejoraron sus niveles de utilización. La refinación del petróleo encabezó el relevamiento, con un incremento del 86,1% al 88,8%, impulsado por un mayor procesamiento de crudo.

También se destacó la industria química, que avanzó del 60,1% al 65,2%, principalmente por el crecimiento en la elaboración de detergentes y jabones. El sector de papel y cartón registró una mejora más moderada, del 61% al 61,3%, mientras que edición e impresión pasó del 51,8% al 53,4%.

La comparación entre actividades permite dimensionar la disparidad del escenario industrial. Cinco bloques superaron el promedio general del 58,5%: refinación del petróleo, industrias metálicas básicas, alimentos y bebidas, sustancias y productos químicos, y papel y cartón.

Los siete restantes quedaron por debajo de ese nivel. La distancia entre la actividad con mayor utilización, la refinación petrolera, y la de menor desempeño, la metalmecánica excluida la industria automotriz, alcanzó los 52,9 puntos porcentuales.

En términos generales, la utilización de la capacidad instalada retrocedió 1,1 puntos porcentuales frente a agosto de 2025. Las variaciones sectoriales oscilaron entre una caída de 8,7 puntos en la metalmecánica y un aumento de 5,1 puntos en la industria química.

Aunque el indicador mejoró 0,3 puntos respecto de julio, esa comparación mensual debe interpretarse con cautela, debido a la posible incidencia de factores estacionales. El balance interanual, con ocho sectores en retroceso y una amplia brecha entre las distintas actividades, muestra que la recuperación del aprovechamiento industrial continúa siendo desigual.