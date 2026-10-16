Gianni Infantino se disculpó por el proyecto privatizador de la FIFA, pero no logró frenar las críticas

Gianni Infantino continúa bajo presión dentro de la FIFA luego de la reunión a puertas cerradas del Consejo de la entidad, realizada en su sede de Zúrich. Durante el encuentro, el presidente del organismo presentó disculpas por el fallido proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), una iniciativa que contemplaba la posibilidad de comercializar parte de los derechos del Mundial a inversores privados. Sin embargo, el gesto no alcanzó para calmar el malestar de varios dirigentes.

Representantes de la UEFA, la Concacaf y la Confederación Asiática volvieron a cuestionar la falta de transparencia en torno a la propuesta y reclamaron que se difundiera la documentación oficial correspondiente. Frente a los cuestionamientos, Infantino sostuvo que se trataba únicamente de una iniciativa en evaluación y no de una decisión definitiva.

Crecen las críticas contra Gianni Infantino dentro de la FIFA

Uno de los dirigentes que manifestó su disconformidad fue Bernd Neuendorf, presidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) e integrante del Consejo de la FIFA. Según expresó, las explicaciones brindadas durante la reunión no respondieron de manera satisfactoria a las dudas planteadas.

Por su parte, Debbie Hewitt, presidenta de la Asociación Inglesa de Fútbol (FA) y vicepresidenta de la FIFA, también cuestionó la gestión de Infantino. Ante la prensa, sostuvo que el titular del organismo debía garantizar la transparencia y poner a disposición toda la documentación vinculada con el proyecto que finalmente no prosperó.

Las diferencias dentro de la entidad no se limitan a la iniciativa comercial. Desde Europa también expresaron su malestar por otras decisiones recientes atribuidas a Infantino, entre ellas la creación del Premio de la Paz de la FIFA, otorgado al presidente estadounidense Donald Trump.

Otro de los episodios que generó cuestionamientos fue la intervención del titular de la FIFA para levantar la sanción del delantero estadounidense Folarin Balogun, quien, según la información difundida, pudo disputar un partido del Mundial 2026 pese a haber sido expulsado.

En este contexto, el pedido de disculpas de Infantino no logró cerrar la controversia. Las demandas de mayor transparencia y las diferencias sobre algunas de sus decisiones mantienen abierto el conflicto político dentro de la FIFA.