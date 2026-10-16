Haas confirmó a Rafael Camara como piloto para la temporada 2027 de la Fórmula 1

El mercado de pases de la Fórmula 1 sumó una novedad importante de cara a la temporada 2027. La escudería Haas anunció la incorporación del brasileño Rafael Camara como piloto titular, en reemplazo del francés Esteban Ocon.

La llegada del joven sudamericano también tendrá impacto en la representación de la región dentro de la categoría. De concretarse la alineación mencionada, Camara se sumará al argentino Franco Colapinto, de Alpine, y a su compatriota Gabriel Bortoleto. Además, Brasil podría volver a tener dos pilotos en la parrilla al mismo tiempo, algo que no ocurre desde hace diez años.

El ascenso de Rafael Camara en el automovilismo

Nacido en Recife hace 21 años, Camara construyó una destacada trayectoria en las categorías formativas. En 2024 se consagró campeón del Campeonato Regional Europeo de Fórmula (FRECA) y en 2025 se destacó en la Fórmula 3. Actualmente, el brasileño, integrante de la Ferrari Driver Academy, lidera el campeonato de Fórmula 2.

Si consigue mantener la diferencia de siete puntos sobre el búlgaro Nikola Tsolov y se queda con el título al final de la temporada, alcanzará un logro histórico: ganar FRECA, F3 y F2 en años consecutivos.

La decisión de Haas llegó después de un proceso de evaluación dirigido por el jefe del equipo, Ayao Komatsu. Durante agosto, Camara participó de pruebas privadas con autos de temporadas anteriores en el circuito de Portimão, Portugal. Allí compartió las evaluaciones con Leonardo Fornaroli y Ryo Hirakawa, en una competencia por el puesto disponible.

Su rendimiento y la velocidad que mostró en situaciones exigentes, especialmente durante las clasificaciones de Mónaco y Montreal en la Fórmula 2, fueron factores determinantes para convencer a los responsables de la escudería.

La reacción del piloto y el respaldo de Haas

Después de conocerse el acuerdo, Camara expresó su alegría por dar el salto a la máxima categoría del automovilismo.

“Estoy muy feliz de incorporarme a TGR Haas F1. Es un paso gigante en mi carrera y le agradezco a Gene Haas y a Ayao Komatsu por la confianza depositada en mí. Ahora mi objetivo es prepararme de la mejor manera, entender el monoplaza y seguir evolucionando como piloto”, señaló el brasileño.

Komatsu también destacó las condiciones del nuevo integrante del equipo y su desempeño en la Fórmula 2.

“En su primer año en la F2, Rafa demostró una velocidad impresionante en momentos muy difíciles. Estamos totalmente comprometidos a brindarle las herramientas para que pueda destacar en la F1”, afirmó el jefe de Haas.

Cómo queda el mercado de pases para 2027

Con la incorporación de Camara, la conformación de la parrilla de la Fórmula 1 para 2027 continúa avanzando. Según el panorama planteado, todavía quedan tres asientos por definir entre las distintas escuderías.

Uno de ellos corresponde al segundo monoplaza de Haas. Aunque falta una confirmación oficial, las versiones apuntan a que Oliver Bearman continuaría en ese lugar junto al brasileño.

Las otras dos plazas pendientes pertenecen a Racing Bulls, el equipo vinculado a Red Bull. La escudería todavía debe resolver su alineación para la próxima temporada y analiza las opciones para el futuro de Liam Lawson y del joven Arvid Lindblad.

De esta manera, el fichaje de Camara suma un nuevo capítulo al mercado de pilotos y refuerza la presencia sudamericana en los planes de la Fórmula 1 para 2027.