Fórmula 1: Ocon deja su lugar a Camara en 2027 y crece la incertidumbre por Lindblad y Lawson

La temporada 2027 de la Fórmula 1 comienza a definir su mercado de pases. Con la continuidad de Max Verstappen en Red Bull, que despejó buena parte de las especulaciones, las escuderías avanzaron en la confirmación de sus alineaciones para afrontar un nuevo año marcado por importantes cambios en el reglamento técnico.

La mayoría de los equipos decidió mantener a sus pilotos para priorizar la continuidad y el conocimiento de los monoplazas. Sin embargo, todavía quedan algunas incógnitas por resolver, principalmente en Racing Bulls, mientras que Haas confirmó la salida de Esteban Ocon y la incorporación del brasileño Rafael Cámara, una de las novedades más destacadas de la parrilla.

La posibilidad de que Verstappen abandonara Red Bull había alimentado numerosas versiones sobre posibles movimientos entre equipos. Pero, una vez encaminada su continuidad, las negociaciones se aceleraron. Williams, Alpine, Aston Martin y Red Bull avanzaron con sus respectivas alineaciones, mientras que Haas y Racing Bulls mantenían pendientes algunas decisiones.

Haas tomó una decisión y apostó por Rafael Cámara

Esteban Ocon no continuará en Haas en 2027, cuando finalice su contrato, y será reemplazado por Rafael Cámara, un joven piloto brasileño que se destaca en la Fórmula 2. La decisión se produce después de una temporada en la que el francés no consiguió los resultados esperados, aunque el rendimiento del monoplaza también condicionó sus posibilidades.

La salida de Ocon lo dejará disponible en el mercado de pilotos y ya alimentó las versiones sobre un posible desembarco en Cadillac, aunque por el momento se trata de especulaciones.

El director de Haas, Ayao Komatsu, evaluó distintas alternativas antes de definir al reemplazante. Entre los nombres considerados aparecieron el japonés Ryo Hirakawa, piloto de reserva vinculado a Toyota; Jack Doohan, quien compartió equipo con Franco Colapinto en Alpine; Leonardo Fornaroli, vinculado a McLaren; y el propio Cámara, integrante de la academia de jóvenes pilotos de Ferrari.

Tras una serie de pruebas privadas, Cámara tuvo la oportunidad de conducir un Ferrari SF-25 en el circuito de Hungaroring. Su adaptación y velocidad habrían sido determinantes para convencer a Komatsu, quien finalmente le ofreció un contrato por varias temporadas.

El brasileño comparte con Oliver Bearman su vínculo con la academia de Ferrari. La llegada de Cámara representa una apuesta por el talento joven y le permitirá dar el salto a la máxima categoría del automovilismo.

Luego del anuncio, realizado el jueves 15 de octubre, Komatsu destacó que los candidatos evaluados contaban con respaldo económico y patrocinios, pero sostuvo que la elección se basó en la velocidad demostrada en pista.

Racing Bulls mantiene la incertidumbre sobre Lindblad y Lawson

Con Haas ya encaminado, Racing Bulls es el equipo que todavía debe confirmar su alineación para 2027. La escudería aún no oficializó la continuidad de Arvid Lindblad y Liam Lawson, pese a los resultados que consiguió durante la temporada.

La situación de Lawson generó dudas durante varios meses. Incluso circularon versiones sobre una posible salida y la llegada de Nikola Tsolov, piloto de Fórmula 2 que forma parte del programa de desarrollo de Red Bull.

Sin embargo, la regularidad del neozelandés, sus apariciones frecuentes en la Q3 y su capacidad para sumar puntos habrían fortalecido sus posibilidades de continuar. Por ahora, la decisión definitiva sigue pendiente.

La escudería también deberá resolver el futuro de Lindblad, otro de los jóvenes talentos vinculados al programa de Red Bull. Su confirmación completaría uno de los últimos capítulos del mercado de pilotos.

Quién es Rafael Cámara, la apuesta de Haas para 2027

**Rafael Cámara tiene 21 años, nació en Recife, Brasil, y se perfila como uno