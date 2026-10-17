Uruguay estrenó la “tarjeta virtual”: cómo funciona el innovador sistema que busca cambiar el arbitraje futbolístico

El fútbol uruguayo dio un paso hacia la modernización del arbitraje el jueves por la noche, cuando se utilizaron por primera vez las tarjetas virtuales durante el partido en el que Nacional venció 3-0 a Rentistas por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay. El encuentro se disputó en el estadio Gran Parque Central.

En lugar de las tradicionales cartulinas amarilla y roja, el árbitro Eduardo Varela utilizó un dispositivo electrónico similar a un celular para señalar las infracciones disciplinarias. La iniciativa, promovida por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), busca simplificar las tareas administrativas de los jueces: las amonestaciones, expulsiones, sustituciones y sanciones por penales se registran y transmiten en tiempo real al sistema COMET, sin necesidad de recurrir al lápiz y al papel.

Cómo funcionan las tarjetas virtuales

El dispositivo tiene dos botones, uno amarillo y otro rojo, que permiten activar el color correspondiente en la pantalla. También ofrece la posibilidad de seleccionar el número del futbolista sancionado y cargar las distintas incidencias que ocurren durante el encuentro.

Varela describió el funcionamiento de la herramienta y explicó que, al presionar uno de los botones, la pantalla se ilumina con el color elegido y permite identificar al jugador mediante su número.

El árbitro también destacó las ventajas del sistema, aunque reconoció que puede modificar una costumbre histórica del fútbol. “Puede ser que se pierda la esencia de la tarjeta, pero es una ayuda muy fuerte para nosotros; es muy positivo”, sostuvo. Además, consideró que la tecnología tiene posibilidades de seguir utilizándose en el futuro.

“Es impresionante, te facilita todo”, agregó Varela, quien incluso bromeó con que la herramienta habría generado una gran aceptación si se hubiera utilizado en el reciente partido entre Manchester City y PSG por la Champions League.

Durante el encuentro entre Nacional y Rentistas, la primera tarjeta virtual apareció a los 12 minutos, cuando Varela amonestó a Juan Pablo Plada. Más tarde, el árbitro mostró la amarilla a un integrante del cuerpo técnico de Omar Asad y a los jugadores Carlos Sánchez y Lautaro Dufur.

El dispositivo también se utilizó para las primeras expulsiones de la noche: las del entrenador argentino de Rentistas y el futbolista de Nacional Nahuel Gelos.

Las dificultades técnicas y los próximos pasos

Pese al estreno, la implementación presentó algunos inconvenientes. Uno de los principales problemas estuvo relacionado con la visibilidad de la pantalla en distintas condiciones de iluminación, tanto durante el día como por la noche.

De hecho, una prueba anterior prevista para el partido entre Defensor Sporting y Plaza Colonia no pudo llevarse adelante debido a la incidencia de la luz solar.

Marcelo de León, director del Departamento de Arbitraje de la AUF, explicó que se trata de un proyecto novedoso que requiere ajustes técnicos. Según detalló, el dispositivo funciona de manera similar a un teléfono celular y permite conectar los registros de las tarjetas, los cambios y los penales con el sistema que centraliza los acontecimientos del partido.

A partir de esta primera experiencia, la AUF evaluará qué modificaciones necesita la tecnología antes de ampliar su utilización a las principales categorías del fútbol uruguayo. El objetivo es mejorar la gestión arbitral y agilizar el registro de las incidencias sin perder precisión.