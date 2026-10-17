Murió un rugbier sudafricano que se llamaba Diego por Maradona

El rugby internacional atraviesa un momento de profundo dolor tras la muerte de Hyron Diego Andrews, jugador sudafricano de los Lions de Johannesburgo, quien fue encontrado sin vida este viernes en el hotel donde se alojaba junto a su equipo, en Francia. El segunda línea tenía una particular conexión con Diego Maradona a través de su segundo nombre y, durante su carrera, compartió equipo con una figura histórica de Los Pumas.

El propio Andrews había contado la historia detrás de su nombre en un video junto a Agustín Creevy, con quien coincidió en el Sale Sharks de Inglaterra. Allí explicó que sus padres eligieron llamarlo Diego en homenaje al astro argentino porque eran admiradores suyos: “Mis padres son fanáticos de él”.

El fallecimiento fue confirmado por los Lions antes del encuentro frente a La Rochelle, correspondiente a la primera jornada de la Copa de Campeones de Rugby. Según trascendió, el cuerpo del deportista fue hallado en la bañera del baño del hotel en el que concentraba el plantel.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, Andrews habría sufrido un paro cardiorrespiratorio. La puerta del baño estaba cerrada desde el interior y, pese a la intervención de los servicios de emergencia, no fue posible reanimarlo.

A través de sus redes sociales, los Lions expresaron su tristeza por la pérdida del jugador. “Con el corazón roto, lloramos a Hyron Andrews, un miembro querido de nuestra familia de los Leones. Nuestros pensamientos están con Maiglin, Hendrix, Emerson y toda la familia Andrews”, manifestaron.

También se sumó a las muestras de pesar la selección sudafricana de rugby, que recordó al deportista por su aporte al deporte y el vínculo que construyó con quienes compartieron su camino. “Hyron fue un miembro respetado de la comunidad del rugby, cuya contribución al deporte y el impacto que tuvo en quienes le rodeaban serán recordados con gran cariño”, señalaron.