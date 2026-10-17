Alpine fichó a un exingeniero de Mercedes

Alpine continúa reforzando su estructura técnica con el objetivo de acercarse a los equipos líderes de la Fórmula 1. La escudería mostró una evolución respecto de la temporada 2025, con Franco Colapinto y Pierre Gasly al volante de sus monoplazas, aunque todavía tiene camino por recorrer para competir de manera regular por las primeras posiciones.

En ese proceso de crecimiento, el equipo anunció la incorporación de Mike Elliott como nuevo director técnico (Chief Technical Officer). El ingeniero británico cuenta con una amplia trayectoria en la categoría y fue director técnico de Mercedes hasta 2023. Además, conoce la estructura de Enstone, ya que trabajó allí durante su etapa en Renault y Lotus, entre 2008 y 2012.

Su regreso representa una apuesta por la experiencia para impulsar el desarrollo del equipo. Flavio Briatore, asesor ejecutivo y una de las principales figuras en la conducción de Alpine, destacó la importancia de sumar un referente técnico de ese nivel.

“Necesitábamos un director técnico fuerte en la compañía. Estoy seguro de que con Mike llevaremos al equipo a otro nivel”, expresó Briatore.

Mike Elliott, una figura vinculada al éxito de Mercedes

Antes de llegar a Alpine, Elliott tuvo un papel importante en la etapa más exitosa de Mercedes en la Fórmula 1. Se incorporó a la escudería en 2012 como responsable de aerodinámica y participó en el desarrollo técnico que acompañó el dominio del equipo durante la era de los motores híbridos, iniciada en 2014.

Durante ese período, Mercedes consiguió ocho campeonatos consecutivos de Constructores, entre 2014 y 2021, además de ocho títulos de Pilotos en la misma etapa, con Lewis Hamilton y Nico Rosberg como protagonistas.

Su experiencia en el desarrollo aerodinámico y en la organización técnica de una escudería ganadora es uno de los aspectos que Alpine busca aprovechar para mejorar su rendimiento.

La llegada de Elliott se suma a los esfuerzos del equipo por consolidar un proyecto competitivo y reducir la distancia con los principales candidatos. En ese escenario, Colapinto y Gasly serán parte del desafío de transformar el crecimiento interno de Alpine en mejores resultados en la pista.