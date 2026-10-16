La China Suárez se enojó con una mujer que la filmó mientras compraba ropa económica en Miami

La China Suárez protagonizó un tenso episodio durante sus vacaciones en Miami, donde viajó junto a Mauro Icardi y sus hijos. La actriz fue filmada por una mujer argentina mientras realizaba compras en una tienda de ropa económica y, aunque accedió a sacarse una foto con ella y su madre, después quedó en el centro de una polémica en las redes sociales.

La situación tomó otro rumbo cuando la mujer publicó el video en Instagram y lanzó un comentario sobre los hábitos de compra de la actriz, comparándolos con los de Wanda Nara, expareja de Icardi.

“No es por meter púa ni mucho menos, pero ¿Wanda Nara compraría en el Primark?”, se preguntó una de las mujeres entre risas.

La publicación llegó hasta la China, quien decidió responder directamente al comentario y defender su libertad para elegir dónde comprar ropa.

“La diferencia entre vos y yo es que yo puedo darme el gusto de elegir dónde comprar. Y aunque me ponga un trapo estoy linda igual. Aguante Primark y felices vacaciones”, escribió la actriz.

De esta manera, la China Suárez reaccionó a las burlas que recibió por sus compras en Miami y dejó en claro que no le preocupa elegir una tienda económica, además de cuestionar a quienes la criticaron por esa decisión.