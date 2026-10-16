Martín Menem defendió el DNU 70/23 y admitió que el Gobierno analiza convertirlo en ley

Martín Menem defendió la continuidad del DNU 70/23 tras el fracaso del quórum opositor.

El oficialismo estudia convertir disposiciones del decreto en leyes para darles mayor estabilidad.

La Libertad Avanza cuenta con entre 94 y 95 diputados y necesita negociar para reunir quórum.

El Gobierno prepara una propuesta sobre discapacidad y sostiene que las leyes deben contar con financiamiento.

Menem defendió las desregulaciones económicas y atribuyó a la derogación de la Ley de Alquileres una reducción de los precios.

El presidente de Diputados vinculó la creación de empleo y las inversiones con la estabilidad económica y la seguridad jurídica.

La estrategia parlamentaria del oficialismo podría experimentar cambios después de que la oposición no lograra reunir el quórum necesario para debatir la derogación del DNU 70/23 en la Cámara de Diputados. El presidente del cuerpo, Martín Menem, defendió la continuidad de la norma impulsada por Javier Milei, reivindicó las desregulaciones económicas y reconoció que La Libertad Avanza estudia trasladar parte de sus disposiciones a proyectos de ley para darles mayor estabilidad legislativa.

“Lo importante es que la Argentina no retrocede”, sostuvo Menem al evaluar el resultado de la sesión frustrada. La oposición consiguió reunir a 121 diputados, pero no alcanzó el número necesario para habilitar el debate. Las ausencias de legisladores vinculados con gobernadores que mantienen canales de diálogo con la Casa Rosada resultaron determinantes para impedir la apertura de la sesión.

El titular de la Cámara baja cuestionó la iniciativa opositora y reclamó argumentos concretos para justificar la derogación del decreto. A su entender, la norma permitió eliminar obstáculos burocráticos que afectaban distintas actividades económicas. Frente a las objeciones sobre su constitucionalidad, sostuvo que corresponde a la Justicia resolver esa controversia.

Sin embargo, Menem reconoció que el episodio dejó una advertencia para el oficialismo. Durante una entrevista, confirmó que la mesa parlamentaria de La Libertad Avanza analiza cómo incorporar a la legislación ordinaria algunas de las reformas contenidas en el DNU. La alternativa permitiría reducir la dependencia de una norma cuya continuidad está expuesta a los cambios en las mayorías parlamentarias.

El dirigente también describió las dificultades para construir quórum propio. Según detalló, el oficialismo cuenta con entre 94 y 95 diputados y necesita sumar otros 34 para alcanzar el número requerido. Esa situación obliga al Gobierno a negociar con otros bloques para avanzar con su agenda.

Como ejemplo de los resultados que atribuye a las desregulaciones, mencionó la expansión de la conectividad satelital. Afirmó que alrededor de tres millones de personas utilizan ese tipo de conexión y destacó la donación de 6.000 antenas para escuelas rurales, con un alcance potencial de unos 250.000 estudiantes.

Discapacidad, financiamiento y Ley de Tierras

Menem anticipó una convocatoria parlamentaria para el miércoles 21, con iniciativas relacionadas con discapacidad, morosidad y otros asuntos legislativos. También cuestionó que la oposición hubiera incluido esas cuestiones en el pedido de sesión para ampliar el respaldo al debate sobre el DNU y la Ley de Tierras.

En materia de discapacidad, aseguró que el oficialismo trabaja en una propuesta alternativa que contemple diferentes situaciones, evite la discriminación y establezca controles para prevenir abusos. Su objetivo, explicó, es reemplazar el esquema de emergencias periódicas por una política permanente.

El presidente de Diputados también insistió en que las leyes deben contar con recursos para garantizar su cumplimiento. Al recordar la controversia por la emergencia en discapacidad, cuestionó la aprobación de obligaciones que, según planteó, no tienen asegurado su financiamiento.

Sobre la Ley de Tierras, admitió que el oficialismo perdió terreno en la comunicación pública de su posición, aunque ratificó sus críticas a las restricciones para la adquisición de tierras por parte de extranjeros. Sostuvo que la normativa argentina es la más restrictiva de América.

Reformas económicas y recuperación del empleo

La defensa del programa de Milei incluyó los cambios en el mercado inmobiliario, las prepagas, los colegios privados y las tarjetas de crédito. Menem rechazó los controles de precios y afirmó que la derogación de la Ley de Alquileres incrementó la oferta de propiedades y contribuyó a reducir los valores. En ese contexto, mencionó una caída real promedio del 38% en los alquileres de la Ciudad de Buenos Aires.

En el plano laboral, aseguró que la reforma aprobada permitirá ampliar el empleo formal, aunque reconoció que los resultados no serán inmediatos. Vinculó la creación de puestos de trabajo con la estabilidad macroeconómica, la previsibilidad, la seguridad jurídica y el acceso al crédito.

El legislador también defendió la política fiscal del Gobierno frente a las dificultades que atraviesan los hogares para llegar a fin de mes. Admitió que la recuperación del poder adquisitivo requiere tiempo y rechazó las medidas que impliquen aumentar el gasto sin financiamiento.

Finalmente, se pronunció a favor de la universidad pública, pero reclamó transparencia sobre la utilización de sus recursos y su inclusión en el presupuesto. Menem concluyó que la incertidumbre política y la posibilidad de que futuras mayorías reviertan las reformas pueden frenar las inversiones. Por eso, defendió la necesidad de consolidar reglas estables y avanzar en la agenda legislativa para sostener el rumbo económico.