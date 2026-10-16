Rodríguez Larreta defendió la urbanización del Barrio 31 y acusó al Gobierno porteño de paralizar las obras

Rodríguez Larreta defendió la integración urbana del Barrio 31 y cuestionó la falta de obras del Gobierno porteño.

El ex jefe de Gobierno rechazó los desalojos forzosos y reivindicó el arraigo de las familias.

Su propuesta incluye apertura de calles, extensión de servicios, mejoras habitacionales y títulos de propiedad.

Destacó la construcción de 678 viviendas en el Playón de Chacarita y los resultados de las consultas a las familias.

Afirmó que invirtió US$ 430 millones en el Barrio 31, con US$ 290 millones provenientes de la venta de terrenos.

Reconoció que la urbanización está incompleta y reclamó continuidad de las obras para reducir las desigualdades.

La integración de los barrios populares volvió a instalarse en la discusión política de la Ciudad de Buenos Aires, luego de que Horacio Rodríguez Larreta defendiera el modelo de urbanización que impulsó durante su gestión y cuestionara la actuación de la actual administración porteña. El ex jefe de Gobierno rechazó los desalojos forzosos y sostuvo que la solución al déficit habitacional pasa por extender la infraestructura y los servicios urbanos, en lugar de trasladar a las familias fuera de los lugares donde construyeron sus vidas.

A través de un video difundido después de su discusión con Beltrán Briones, Rodríguez Larreta explicó su posición sobre el Barrio 31, también conocido como barrio Mujica, y los demás asentamientos de la Ciudad. “Yo no pienso en sacar a la gente de la ciudad, sino en llevar la ciudad hacia la gente”, afirmó, al resumir el enfoque que defendió durante su administración.

El ex mandatario vinculó esa política con un programa de infraestructura que incluyó la construcción de escuelas, el Paseo del Bajo, los viaductos ferroviarios y los corredores de metrobús. Según recordó, uno de cada seis pesos del presupuesto porteño se destinó a obra pública durante su gestión. A partir de esa comparación, cuestionó al Gobierno actual y aseguró que no realizó obras ni en los barrios populares ni en el resto de la Ciudad.

Uno de los principales argumentos de Rodríguez Larreta fue el rechazo a las expulsiones forzosas. Para respaldar su posición, recordó los desalojos ejecutados durante la última dictadura militar y sostuvo que esa política no resolvió el problema, porque numerosas familias regresaron a los lugares de origen o permanecieron allí.

El ex jefe de Gobierno también puso el foco en los vínculos sociales que se construyen en esos barrios. La cercanía con el trabajo, las escuelas de los hijos y las redes familiares constituyen, según explicó, factores que deben contemplarse al diseñar una política habitacional. Un traslado compulsivo, advirtió, puede desarticular esas relaciones sin garantizar una solución duradera para quienes necesitan una vivienda.

Como antecedentes para defender su propuesta, mencionó experiencias de integración urbana desarrolladas en Medellín y Río de Janeiro. En el ámbito porteño, destacó las intervenciones realizadas en el Barrio 31 y la apertura de calles, además de la construcción de 678 viviendas en el Playón de Chacarita. Según los datos que presentó, nueve de cada diez familias consultadas consideraron que su situación habitacional había mejorado. También atribuyó a las obras de urbanización una reducción de los delitos graves en el Barrio 31.

La propuesta que defendió contempla cinco líneas de acción: abrir calles, extender los servicios públicos, mejorar las viviendas existentes, otorgar títulos de propiedad y ampliar el acceso a la educación, la salud y el empleo. El objetivo, planteó, es que los habitantes de los barrios populares cuenten con condiciones urbanas similares a las del resto de la Ciudad.

En relación con las viviendas construidas durante su administración, Rodríguez Larreta remarcó que los beneficiarios debían afrontar planes de pago. “No es un regalo”, señaló, al defender un esquema que vinculó con el acceso a la propiedad. También reivindicó la decisión de trasladar el Ministerio de Educación al Barrio 31, una medida que presentó como una forma de acercar las instituciones estatales a los vecinos.

El financiamiento de las obras fue otro de los ejes de su exposición. Rodríguez Larreta afirmó que durante su primer mandato se invirtieron 430 millones de dólares en el Barrio 31, de los cuales 290 millones provinieron de la venta de terrenos cercanos. Según explicó, la urbanización puede incrementar el valor de las tierras y generar recursos para sostener nuevas intervenciones.

Además, sostuvo que entre 2016 y 2019 su administración construyó 6.000 viviendas e intervino en siete barrios populares. Sin embargo, reconoció que la transformación del Barrio 31 quedó incompleta y que la continuidad de las obras depende de decisiones que trasciendan los cambios de gobierno.

El ex mandatario recordó que perdió las elecciones en ese barrio pese a haber impulsado su urbanización, pero aseguró que ese resultado no modificó su postura. “Hay que mirarlo desde un punto de vista humano, no electoral”, afirmó.

Con ese planteo, Rodríguez Larreta buscó reabrir el debate sobre el futuro de los asentamientos porteños y reclamó retomar las intervenciones urbanas como herramienta para reducir las desigualdades. Su posición apunta a colocar la integración, la infraestructura y el acceso a los servicios en el centro de una discusión que también enfrenta modelos diferentes sobre cómo abordar la problemática habitacional.