Reformas de seguridad en Santa Fe: la Justicia advirtió sobre posibles conflictos constitucionales

El proyecto del gobierno de Santa Fe para introducir cambios en el sistema de seguridad pública comenzó a debatirse formalmente en la Legislatura provincial. En la primera instancia de análisis quedaron expuestas diferencias entre el Poder Ejecutivo y las autoridades judiciales, principalmente por el alcance de las facultades que se busca otorgar a las fuerzas policiales.

La discusión se desarrolló durante un plenario conjunto de las comisiones de Seguridad Pública y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Del encuentro participaron representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), del Ministerio Público de la Defensa y de la Corte Suprema de Justicia, cuyos siete integrantes asistieron de manera presencial.

El paquete de iniciativas impulsado por la administración provincial apunta a incorporar herramientas para agilizar y ampliar la capacidad de intervención policial. Sin embargo, desde el ámbito judicial plantearon reparos sobre las consecuencias legales que podrían derivarse de algunas de las modificaciones propuestas.

Diferencias sobre las atribuciones policiales

Uno de los principales ejes de la discusión está relacionado con la posibilidad de delegar determinadas facultades en las fuerzas de seguridad. Las autoridades judiciales advirtieron que algunas de esas medidas podrían generar cuestionamientos constitucionales y abrir un debate sobre los límites de actuación de cada poder del Estado.

El planteo pone en el centro de la discusión la relación entre la necesidad de dotar a la Policía de mayores herramientas operativas y la obligación de garantizar el respeto por las competencias judiciales y las normas constitucionales.

La presencia de representantes de los distintos organismos judiciales permitió llevar esas observaciones al ámbito legislativo, donde los diputados deberán analizar el alcance de los cambios y sus posibles efectos sobre el funcionamiento del sistema penal.

Un debate que recién comienza

El tratamiento legislativo abre una instancia de discusión sobre los instrumentos que el gobierno provincial pretende incorporar a su política de seguridad. Mientras el Ejecutivo impulsa medidas para facilitar la intervención policial, los representantes judiciales plantean la necesidad de examinar cuidadosamente sus implicancias legales.

El avance de las iniciativas dependerá del análisis que realicen las comisiones y de la posibilidad de acercar posiciones entre los distintos poderes del Estado. El desafío será determinar hasta dónde pueden ampliarse las herramientas de las fuerzas de seguridad sin generar conflictos con las garantías constitucionales y las atribuciones de la Justicia.