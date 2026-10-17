Jesús Valenzuela fue designado para dirigir la revancha entre Boca y Vasco da Gama en el Maracaná

La CONMEBOL confirmó las designaciones arbitrales para los partidos de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 y Boca ya conoce quién será el encargado de impartir justicia en su visita a Vasco da Gama, en Brasil.

El venezolano Jesús Valenzuela fue designado para dirigir el encuentro de este martes 20 de octubre en el estadio Maracaná, donde ambos equipos buscarán un lugar en la final del certamen continental.

La designación generó atención entre los hinchas de Boca debido a los antecedentes del árbitro con el conjunto xeneize. El equipo argentino afrontará la revancha con la obligación de revertir la derrota por 1-0 sufrida en La Bombonera, donde Adson marcó el único gol del partido de ida.

Los antecedentes de Jesús Valenzuela con Boca

El historial de Valenzuela como árbitro principal de Boca registra dos victorias, dos empates y una derrota en cinco partidos, según los datos consignados en la información original. Sin embargo, algunos de sus fallos en encuentros anteriores quedaron bajo la lupa del equipo argentino.

Uno de los antecedentes más recientes se produjo en mayo de este año, durante el empate 1-1 frente a Cruzeiro por la Copa Libertadores, disputado en La Bombonera. En aquel encuentro, el arbitraje de Valenzuela fue motivo de fuertes reclamos por parte de los futbolistas y el cuerpo técnico de Boca.

Entre las acciones cuestionadas se mencionaron una posible mano de Lucas Romero dentro del área, un gol de Miguel Merentiel que habría sido anulado y el cierre del partido, que provocó protestas del conjunto local.

Otro episodio recordado tuvo lugar durante la Copa Sudamericana 2024, en el enfrentamiento ante Fortaleza. En ese encuentro, Boca reclamó una infracción dentro del área sobre Edinson Cavani que no fue sancionada. La jugada generó controversia en un partido que tuvo consecuencias para la posición del equipo argentino en su grupo.

Estos antecedentes vuelven a poner el arbitraje en el centro de la atención de cara a una revancha decisiva para las aspiraciones internacionales del Xeneize.

Un equipo arbitral integrado por venezolanos

La CONMEBOL designó una terna arbitral y un equipo de asistencia tecnológica integrado por jueces venezolanos para el encuentro en el Maracaná.

Valenzuela estará acompañado por Jorge Urrego, como primer asistente, y Tulio Moreno, como segundo asistente. Yender Herrera cumplirá la función de cuarto árbitro.

En el VAR estará Juan Soto, con Alberto Ponte como asistente del VAR (AVAR 1) y Ángel Arteaga como AVAR 2.

Con el resultado de la ida en contra, Boca buscará dar vuelta la serie en Brasil y conseguir el pase a la final de la Copa Sudamericana. En un partido de máxima exigencia, la actuación arbitral también será uno de los aspectos observados de cerca por el equipo argentino y sus hinchas.