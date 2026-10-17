La Selección Argentina recibirá a Uruguay y Costa Rica durante la Fecha FIFA de noviembre

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó los amistosos que disputará la Selección Argentina durante la Fecha FIFA de noviembre, la última ventana internacional del año. El equipo nacional volverá a jugar en el país y tendrá como rivales a Uruguay y Costa Rica.

Argentina se medirá con Uruguay y Costa Rica en noviembre

El primer compromiso será frente a Uruguay, el viernes 13 de noviembre, en Buenos Aires. Si bien todavía resta confirmar el escenario, una de las alternativas es el Estadio Único de La Plata, que se prepara para su reinauguración. El Monumental también aparece como una posible sede.

El segundo encuentro tendrá lugar el martes 17 de noviembre ante Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. De esta manera, el conjunto argentino cerrará su calendario de amistosos del año con dos presentaciones ante seleccionados de la región.

Uruguay, el primer desafío de Argentina en la etapa posterior a Messi

El cruce con la Selección uruguaya será una de las principales pruebas para el equipo argentino en el inicio de una nueva etapa, marcada por la posible transición tras Lionel Messi. Además, el clásico rioplatense ofrecerá un duelo de exigencia ante un rival que también atraviesa un proceso de renovación.

Uruguay llega con resultados variados en sus últimos amistosos internacionales. Durante la reciente Fecha FIFA, perdió frente a Japón, pero luego se recuperó con dos victorias contundentes: goleó 4-1 a Corea del Sur y 6-1 a India. En esos encuentros, Darwin Núñez convirtió tres goles y fue uno de los principales protagonistas del conjunto celeste.

Costa Rica, el segundo rival en Córdoba

El segundo compromiso será frente a Costa Rica, un seleccionado que también atraviesa una etapa de cambios. El equipo centroamericano busca consolidarse después de haber participado en tres Mundiales consecutivos, desde Brasil 2014 hasta Qatar 2022, aunque no logró clasificarse para la Copa del Mundo de 2026.

En sus últimas presentaciones internacionales, Costa Rica disputó cuatro partidos durante la Fecha FIFA de septiembre y octubre. En ese período, venció a Nicaragua, perdió frente a Curazao y repartió resultados ante Haití, con una victoria y una derrota.

Según el ranking FIFA mencionado en la información original, Costa Rica ocupa el puesto 41 a nivel mundial y se encuentra entre los seleccionados mejor ubicados de la CONCACAF.

Con estos dos amistosos, Argentina buscará cerrar el año con rodaje internacional y continuar con la preparación del equipo de cara a los próximos desafíos.