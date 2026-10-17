Iniciativas locales para producir alimentos de manera sustentable

La fecha fue establecida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 1945. Su objetivo es generar conciencia sobre el hambre, la seguridad alimentaria y la necesidad de avanzar hacia sistemas alimentarios más sostenibles, que garanticen el acceso a alimentos suficientes, nutritivos y seguros, cuidando al mismo tiempo los recursos naturales.



En 2026, la conmemoración propone el lema "Innovar hoy para nutrir mañana", que destaca el valor de combinar nuevos enfoques, conocimientos tradicionales y acciones colectivas para construir el futuro de la alimentación.



En este sentido, desde el IDSR se desarrollan diferentes propuestas que acercan conocimientos, herramientas y espacios de participación a vecinos y vecinas, fortaleciendo la producción local y el vínculo con los alimentos desde su origen.



Entre las iniciativas se encuentran las entregas estacionales de kits de semillas, que permiten a las familias iniciar o sostener sus propias huertas; el grupo de WhatsApp de huertas, un espacio de intercambio de experiencias, consultas y recomendaciones para acompañar los procesos de cultivo; y las acciones de promoción y acompañamiento a productores agroecológicos, que contribuyen a visibilizar otras formas de producir alimentos.



También se destaca la Feria Desde el Origen, que promueve el encuentro entre productores y consumidores y pone en valor la producción local. A estas propuestas se suman los talleres de huerta y compostaje, así como los cursos de la Escuela Municipal de Jardinería vinculados con la formación integral para la producción agroecológica de alimentos.



Estas propuestas buscan acercar la producción de alimentos a la vida cotidiana, brindar herramientas para desarrollar huertas, promover el compostaje y fortalecer el vínculo entre productores y consumidores. De esta manera, el IDSR impulsa prácticas que favorecen una alimentación más consciente y una producción local comprometida con el cuidado del ambiente, con políticas públicas ambientales sostenidas en el tiempo.



En el Día Mundial de la Alimentación, estas iniciativas recuerdan que la sustentabilidad también se construye desde las decisiones cotidianas: cultivar, compartir conocimientos, elegir productos locales y valorar el origen de los alimentos son prácticas que pueden contribuir a un sistema alimentario más justo y respetuoso con el ambiente.