El mensaje que compartió la hija de Fernando Confessore para despedir a su papá

Julieta, una de las hijas de Fernando Confessore, despidió a su papá con un emotivo mensaje en las redes sociales. La joven compartió una fotografía de cuando era chica, en la que aparece junto al meteorólogo y un árbol, y conmovió a sus seguidores.

“Te voy a amar y extrañar toda la eternidad”, escribió, en medio del dolor por la muerte de su padre.

Confessore, histórico meteorólogo de TN, falleció este viernes a la madrugada a los 58 años, a raíz de un infarto, según informó su familia.

En agosto del año pasado, el periodista había expresado públicamente su orgullo por un importante logro de Julieta: su graduación como ingeniera química. En aquella oportunidad, celebró el esfuerzo y la dedicación de su hija con un mensaje lleno de emoción.

“Hoy ya tiene su título de ingeniera, pero también se cierra un capítulo, una historia de esfuerzo, constancia y sueños cumplidos. Orgulloso no me alcanza”, había escrito.

Qué le pasó a Fernando Confessore

El meteorólogo sufrió un infarto durante la madrugada del viernes en su casa del barrio porteño de Versalles, donde vivía junto a su esposa y sus hijas. Tenía 58 años.

La noticia fue comunicada al aire por Mario Massaccesi durante el programa Tempraneros, quien recordó la extensa trayectoria de su compañero en la señal de noticias.

“Murió el que veías desde hace 30 años al aire de Todo Noticias. Se fue ‘el del tiempo’, que entró al canal en diciembre de 1995”, expresó el conductor.

Luego, destacó aspectos de la vida personal de Confessore y el amor que sentía por su familia. Aunque el meteorólogo prefería mantener su intimidad lejos de las cámaras, Massaccesi señaló que era un hombre profundamente enamorado de su esposa y muy unido a sus hijas.

También recordó una de sus características más conocidas fuera del ámbito laboral: su pasión por Boca Juniors. Según contó, era un hincha muy temperamental, que se enojaba con facilidad y no siempre podía disimularlo.

Por último, lo despidió con palabras de afecto y destacó su calidad humana: lo definió como un compañero excepcional, dedicado a su trabajo y que mantenía una buena relación con quienes lo rodeaban.