Mársico y Boidi proponen que los vecinos con garaje no paguen estacionamiento frente a sus viviendas

Resumen

Los concejales Lisandro Mársico y Carla Boidi (PDP-Unidos) presentaron un proyecto para que determinados frentistas de Rafaela puedan estacionar gratuitamente frente a sus garajes dentro de la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC).

La iniciativa busca permitir que los propietarios o usuarios legítimos de garajes utilicen ese espacio sin abonar la tarifa municipal.

Mársico ya había impulsado una propuesta similar, pero no consiguió el respaldo necesario para su aprobación.

El proyecto contempla la creación de un registro municipal que permitiría habilitar hasta dos vehículos por domicilio.

El beneficio no alcanzaría a edificios, complejos habitacionales ni propiedades con cocheras o accesos compartidos.

Una propuesta que vuelve al Concejo Municipal

Los concejales Lisandro Mársico y Carla Boidi, integrantes del bloque PDP-Unidos, presentaron una iniciativa destinada a modificar las condiciones de estacionamiento para determinados vecinos que poseen garajes dentro de la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) de Rafaela.

El objetivo es que los propietarios o legítimos usuarios de inmuebles con garajes habilitados puedan estacionar sus vehículos frente al ingreso de sus propias viviendas sin tener que pagar la tarifa correspondiente al estacionamiento medido.

La propuesta establece que los automóviles deberán ubicarse paralelos al cordón, sin invadir la vereda ni obstaculizar la circulación peatonal.

No se trata de una iniciativa completamente nueva. Mársico ya había presentado anteriormente un proyecto de características similares, aunque en aquella oportunidad no logró reunir el acompañamiento de sus pares.

Con la actual integración del cuerpo legislativo, el concejal demoprogresista decidió retomar la propuesta, esta vez junto a Carla Boidi.

El fundamento: el derecho de los frentistas

Uno de los argumentos centrales del proyecto se relaciona con la normativa municipal vigente.

La Ordenanza N.º 2969/97, correspondiente al Código de Tránsito, establece la prohibición de estacionar frente a los accesos de garajes, una disposición destinada a garantizar que sus usuarios puedan ingresar y retirar sus vehículos sin obstáculos.

Para Mársico, esa protección también debería contemplar la posibilidad de que el propio titular o usuario autorizado del inmueble pueda estacionar frente a su acceso vehicular.

En ese sentido, los impulsores de la iniciativa consideran que permitir ese uso exclusivo no necesariamente perjudicaría el funcionamiento del estacionamiento controlado, siempre que existan mecanismos adecuados de identificación y fiscalización.

Por su parte, Carla Boidi sostuvo que resulta razonable reconocer esta posibilidad a quienes cuentan con un espacio destinado a guardar su automóvil.

La concejal entiende que la medida podría ofrecer una respuesta concreta a los reclamos de contribuyentes que actualmente deben pagar por estacionar frente a sus propias propiedades, aun cuando ese lugar se encuentra restringido para otros conductores por tratarse de un acceso a garaje.

Un registro municipal para controlar los vehículos autorizados

La iniciativa propone crear un Registro Municipal de Frentistas con Garaje en la Zona de Estacionamiento Controlado, que permitiría identificar los inmuebles y vehículos comprendidos en la excepción.

Los vecinos que cumplan con los requisitos establecidos podrían inscribir hasta dos dominios automotores asociados al domicilio correspondiente.

Esta información quedaría disponible para los inspectores municipales mediante el sistema de control en línea, facilitando la verificación de los vehículos autorizados.

Además, el proyecto establece que las patentes de los automóviles habilitados deberán estar exhibidas de manera permanente y claramente visible desde la vía pública, sobre el portón o acceso vehicular del inmueble.

De esta manera, se busca evitar que la excepción sea utilizada por terceros o por automóviles que no cuenten con la autorización correspondiente.

No todos los propietarios de cocheras accederían al beneficio

La propuesta contempla restricciones específicas.

Quedarían excluidos los inmuebles multifamiliares, como edificios de departamentos, conjuntos inmobiliarios y complejos habitacionales, así como las propiedades con cocheras colectivas o accesos vehiculares compartidos por distintas unidades funcionales.

Por lo tanto, el beneficio estaría destinado principalmente a los frentistas que cuentan con un garaje individual y reúnen las condiciones previstas en la futura normativa.

La diferenciación busca establecer criterios claros para evitar conflictos en aquellos lugares donde un mismo acceso es utilizado por numerosos propietarios o residentes.

El debate sobre el estacionamiento medido en Rafaela

La presentación del proyecto vuelve a poner sobre la mesa el funcionamiento de la Zona de Estacionamiento Controlado y los derechos de los vecinos que viven dentro de su área de aplicación.

La discusión no se limita exclusivamente al costo del estacionamiento, sino que también involucra la utilización del espacio público, las facultades de control municipal y la posibilidad de establecer excepciones para situaciones particulares.

Los autores sostienen que la modificación permitiría atender reclamos de los contribuyentes sin alterar sustancialmente el sistema vigente.

Sin embargo, la iniciativa deberá atravesar el correspondiente tratamiento legislativo, donde podrán analizarse sus alcances, los mecanismos de fiscalización y las eventuales consecuencias sobre la organización del tránsito.

Por ahora, se trata de un proyecto de ordenanza y no de un beneficio vigente.

La propuesta de Mársico y Boidi abre así una nueva discusión en el Concejo Municipal de Rafaela: si un vecino tiene un garaje habilitado y el estacionamiento frente a ese ingreso está prohibido para terceros, ¿debería pagar para dejar allí su propio automóvil?

Esa será una de las cuestiones centrales que deberán resolver los concejales al momento de debatir la iniciativa.