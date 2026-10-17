Pullaro encabezó una subasta récord de bienes incautados al delito en Santa Fe

Resumen

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó la sexta subasta de bienes incautados al delito, con una participación récord de 8.796 inscriptos de todo el país.

Se ofrecieron 224 lotes, entre automóviles, motocicletas, embarcaciones, bicicletas y una propiedad ubicada en Rosario.

El mandatario aseguró que la Provincia busca combatir a las organizaciones criminales quitándoles su patrimonio y sus recursos económicos.

En las cinco subastas anteriores, Santa Fe recaudó más de 5.051 millones de pesos, destinados a la asistencia de víctimas y al fortalecimiento de instituciones.

El Gobierno provincial pretende consolidar este mecanismo como una herramienta permanente de lucha contra el narcotráfico, la corrupción y otras actividades delictivas.

Una convocatoria histórica en la capital provincial

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este viernes 16 de octubre una nueva subasta pública de bienes incautados al delito, en una jornada que marcó un récord de participación y de lotes ofrecidos desde la creación de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).

El encuentro tuvo lugar en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe, donde miles de interesados de diferentes provincias se registraron para participar de la adquisición de bienes que habían sido secuestrados en investigaciones vinculadas con actividades ilícitas.

Con 8.796 personas inscriptas y 224 lotes disponibles, la sexta edición se convirtió en la más importante realizada por la Provincia hasta el momento.

La iniciativa forma parte de una estrategia del Gobierno santafesino que busca atacar no solamente las estructuras operativas de las organizaciones criminales, sino también sus recursos financieros y patrimoniales.

Pullaro: la lucha contra el delito también pasa por quitarles sus bienes

Durante la apertura del evento, Maximiliano Pullaro destacó la importancia de avanzar sobre el patrimonio de quienes participan en actividades delictivas.

El gobernador sostuvo que la lucha contra el crimen organizado no puede limitarse a las detenciones y las condenas judiciales, sino que debe incluir la recuperación de los bienes obtenidos mediante actividades ilegales.

"En Santa Fe al delito se lo investiga y se lo persigue", expresó el mandatario, quien remarcó que su administración pretende terminar con la impunidad.

En ese sentido, explicó que el Estado provincial busca recuperar aquello que representa una parte fundamental del poder de las organizaciones criminales: el dinero, los vehículos, las propiedades y los recursos económicos que les permiten sostener sus actividades.

Pullaro también destacó la confianza que genera el mecanismo entre los ciudadanos, reflejada en la cantidad de personas que se inscribieron para participar.

El mensaje político del Gobierno provincial es que delinquir no solamente puede significar perder la libertad, sino también el patrimonio acumulado mediante actividades ilegales.

Automóviles, motos, lanchas y propiedades entre los bienes subastados

La sexta subasta presentó una importante diversidad de bienes, provenientes de diferentes procedimientos e investigaciones judiciales.

Entre los 224 lotes ofrecidos se encontraban:

91 motocicletas.

80 automóviles y otros vehículos.

40 bicicletas.

2 embarcaciones.

1 inmueble ubicado en Rosario.

10 máquinas arcade retro para restaurar.

Los bienes fueron exhibidos previamente para que los participantes habilitados pudieran conocer sus características y evaluar sus condiciones antes de presentar ofertas.

Uno de los aspectos destacados fue la participación de estudiantes de escuelas técnicas, quienes colaboraron en tareas relacionadas con la exhibición y las características mecánicas de los vehículos.

Más de 5.000 millones de pesos recuperados

El Gobierno santafesino informó que las cinco subastas anteriores permitieron recaudar más de 5.051 millones de pesos, una cifra significativa que refleja la dimensión económica de los bienes recuperados.

Los recursos obtenidos mediante este procedimiento tienen como finalidad contribuir a la reparación de víctimas de delitos y acompañar proyectos de organizaciones sociales.

También se contempla su utilización en programas relacionados con la educación, la salud mental y la prevención y atención de las adicciones.

De esta manera, bienes que estuvieron vinculados con actividades delictivas pueden transformarse en recursos destinados a necesidades sociales.

Para esta sexta edición, la Provincia había estimado inicialmente una recaudación de entre 700 y 800 millones de pesos, aunque esa proyección no constituye el resultado definitivo del remate.

Controles para evitar que los bienes regresen a manos del delito

Uno de los puntos centrales del procedimiento es el sistema de verificación de los participantes.

La inscripción fue obligatoria y los datos de los interesados fueron sometidos a controles y cruces de información con organismos de seguridad provinciales.

El objetivo es impedir que integrantes de organizaciones criminales puedan recuperar, directa o indirectamente, los bienes que les fueron incautados.

Además, para los vehículos subastados se implementan mecanismos registrales que permiten desvincularlos de sus antiguos titulares, incluyendo el bloqueo del dominio anterior y la asignación de una nueva identificación registral.

Estas medidas buscan brindar mayor seguridad jurídica a los compradores y fortalecer la transparencia del procedimiento.

Una política que busca debilitar económicamente al crimen organizado

La recuperación de activos provenientes de actividades ilícitas constituye una herramienta cada vez más relevante en las estrategias de seguridad pública.

Durante décadas, uno de los principales problemas en la persecución del crimen organizado fue que muchas estructuras delictivas conservaban parte de su poder económico incluso después de la detención de sus integrantes.

La política impulsada por el Gobierno de Pullaro pretende modificar esa realidad mediante el secuestro, la administración y la posterior disposición legal de los bienes vinculados con el delito.

Sin embargo, el verdadero alcance de esta estrategia deberá medirse no solamente por la cantidad de subastas o por los millones recaudados, sino también por su capacidad para contribuir al desmantelamiento de las estructuras criminales.

La trazabilidad de los fondos obtenidos, el destino efectivo de los recursos y la transparencia de cada operación serán elementos fundamentales para evaluar sus resultados.

Santa Fe busca consolidar un modelo de recuperación de bienes

La convocatoria récord representa un respaldo significativo al funcionamiento de este mecanismo y constituye uno de los resultados que la administración provincial exhibe dentro de su política de seguridad.

Con casi 9.000 inscriptos, 224 lotes y una recaudación acumulada de más de 5.000 millones de pesos en las ediciones anteriores, Santa Fe busca posicionarse como una referencia nacional en la recuperación de activos vinculados con el delito.

Para Maximiliano Pullaro, la subasta también representa una oportunidad de transmitir un mensaje político: el Estado debe perseguir a quienes delinquen, pero también impedir que conserven los beneficios económicos de sus actividades ilegales.

La sexta subasta dejó una señal concreta: los bienes recuperados del delito pueden volver a la sociedad, mientras que las organizaciones criminales deben enfrentar no solamente las consecuencias penales de sus acciones, sino también la pérdida de su poder económico.