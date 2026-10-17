Jóvenes santafesinos debaten sobre los desafíos globales en una nueva edición del Modelo de Naciones Unidas

La Legislatura de Santa Fe fue sede este viernes de la apertura de una nueva edición del Modelo de Naciones Unidas (ONU), una iniciativa educativa que convoca a 80 jóvenes para analizar problemáticas internacionales, intercambiar ideas y elaborar propuestas frente a distintos desafíos de la actualidad.

La actividad es organizada por Espacios Educativos y está dirigida a personas de entre 16 y 21 años de Santa Fe y localidades cercanas. La participación es gratuita y busca promover el compromiso ciudadano, la capacidad de argumentación y el pensamiento crítico entre las nuevas generaciones.

Durante el encuentro, los participantes tienen la posibilidad de representar distintas posiciones, debatir sobre cuestiones de interés mundial y conocer mecanismos de diálogo y negociación similares a los que se desarrollan en los organismos internacionales.

El debate como herramienta para formar pensamiento crítico

Leonardo Simoniello, coordinador de Espacios Educativos, destacó la importancia de generar ámbitos en los que los jóvenes puedan expresar sus opiniones, escuchar perspectivas diferentes y construir argumentos a partir del intercambio.

Según explicó, el debate permite desarrollar una mirada crítica y ampliar la comprensión de los temas que atraviesan a la sociedad, además de fomentar el respeto por las ideas ajenas.

La propuesta apunta a que los participantes no solo incorporen conocimientos sobre política internacional, sino que también desarrollen habilidades para la comunicación, la negociación y la búsqueda de consensos.

Una respuesta frente a los discursos de odio

Simoniello también manifestó su preocupación por la circulación de mensajes agresivos y discursos de odio, una problemática que se extiende en distintos ámbitos sociales y que tiene una presencia importante en las redes sociales.

Frente a ese escenario, remarcó la necesidad de impulsar espacios de formación y diálogo que permitan a los jóvenes abordar las diferencias sin recurrir a la descalificación o la violencia verbal.

La iniciativa busca fortalecer la convivencia democrática y demostrar que las discrepancias pueden convertirse en una oportunidad para aprender, argumentar y construir propuestas colectivas.

Con una nueva convocatoria en la Legislatura provincial, el Modelo de Naciones Unidas se consolida como una herramienta educativa para acercar a los jóvenes a los debates internacionales y promover una participación ciudadana basada en el respeto, la reflexión y el intercambio de ideas.