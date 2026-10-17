Pichetto acusó al Gobierno de incumplir las leyes de discapacidad y financiamiento universitario

Pichetto acusó al Gobierno de incumplir las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario.

El diputado recordó que ambas normas fueron ratificadas por el Congreso con una mayoría de dos tercios tras el veto presidencial.

Advirtió sobre la pérdida de poder adquisitivo de docentes y trabajadores administrativos y las dificultades de las universidades públicas.

Calificó de vergonzosa la situación en discapacidad y vinculó el incumplimiento de las leyes con la falta de seguridad jurídica.

También cuestionó al ministro Federico Sturzenegger por su participación en anteriores gobiernos y reclamó que rinda cuentas ante la sociedad.

El legislador reprochó además al presidente por decisiones vinculadas con el practicaje que, según sostuvo, vulneraron una especialización.

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto lanzó duras críticas contra el Gobierno durante una sesión del Congreso, al cuestionar la falta de cumplimiento de las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario, ambas ratificadas por el Poder Legislativo con una mayoría de dos tercios tras el veto presidencial. El legislador sostuvo que la situación representa un problema institucional y advirtió que el incumplimiento de las normas también puede afectar la llegada de inversiones al país.

“Este es un país que está fuera de la ley. Acá las leyes no se cumplen”, afirmó Pichetto durante su intervención. Para fundamentar su planteo, repasó el recorrido parlamentario de las dos iniciativas y recordó que fueron aprobadas por ambas cámaras, vetadas por el Poder Ejecutivo y posteriormente ratificadas por el Congreso con la mayoría necesaria para insistir en su sanción.

El diputado cuestionó que, pese a ese procedimiento legislativo, las normas continúen sin aplicarse. En ese sentido, apuntó contra las demoras judiciales y reclamó respuestas frente a las consecuencias que, según describió, enfrentan los sectores involucrados.

Uno de los ejes centrales de su exposición fue la situación de las universidades públicas. Pichetto advirtió sobre las dificultades salariales de docentes y trabajadores administrativos, la pérdida de poder adquisitivo y los problemas para sostener el funcionamiento y el mantenimiento de las instituciones educativas en todo el país.

El legislador también defendió el papel de la universidad como una herramienta de movilidad social. Consideró que la posibilidad de acceder a estudios universitarios constituye una característica distintiva de la Argentina y cuestionó que esa estructura se vea afectada por la falta de respuestas a los reclamos de financiamiento.

“Todavía están ahí dando vueltas con una Justicia que no da respuestas”, sostuvo al referirse a la situación judicial de las leyes. Su planteo vinculó las demoras en ese ámbito con la continuidad de los problemas que atraviesan las instituciones universitarias y quienes trabajan en ellas.

En materia de discapacidad, Pichetto calificó de “vergonzosa” la situación y responsabilizó al Gobierno por el incumplimiento de la legislación aprobada por el Congreso. Además, relacionó el respeto de las normas con la seguridad jurídica y las posibilidades de atraer capitales. “Ustedes son los que ponen en riesgo las inversiones, nadie viene a un país que no cumple con la ley”, expresó.

El diputado retomó sus cuestionamientos en una publicación en Instagram, donde difundió un video de su intervención parlamentaria. Allí recordó que las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario fueron ratificadas con una mayoría de dos tercios frente al veto presidencial y cuestionó que, pese a esa decisión, el Gobierno todavía no las cumpla y la Justicia demore sus respuestas.

En ese mensaje, también apuntó contra la postura oficial sobre la seguridad jurídica para las inversiones. Según sostuvo, el Gobierno reclama previsibilidad y respeto por los compromisos asumidos, pero desconoce las normas sancionadas por el Poder Legislativo. Para Pichetto, ambas posiciones resultan contradictorias y debilitan la confianza en las instituciones.

Las críticas del legislador se extendieron al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a quien cuestionó por su participación en anteriores administraciones. Pichetto afirmó que el funcionario considera que el país debe darle una nueva oportunidad cada cuatro años y sostuvo que integró gobiernos que terminaron mal.

“Algún día tendrá que rendir cuentas ante la sociedad argentina”, advirtió, al profundizar sus cuestionamientos contra el ministro.

Por último, Pichetto dirigió un reproche al presidente por el conflicto relacionado con el practicaje, una actividad que, según señaló, fue afectada por decisiones oficiales que habrían vulnerado una especialización. El diputado instó al mandatario a tener en cuenta las consecuencias de esas medidas y advirtió que el Gobierno ya había generado un problema grave en ese ámbito.

La intervención reunió así cuestionamientos sobre el cumplimiento de las leyes, el funcionamiento de la Justicia, el financiamiento universitario, las políticas de discapacidad y otras decisiones oficiales. El planteo de Pichetto tuvo como eje la responsabilidad del Poder Ejecutivo de respetar las normas ratificadas por el Congreso y las consecuencias institucionales y económicas que, a su entender, genera su incumplimiento.