Santa Fe invierte más de $1.100 millones en 90 bombas para prevenir inundaciones ante la posible llegada de El Niño

El Gobierno de Santa Fe reforzó su equipamiento para hacer frente a eventuales emergencias hídricas con la incorporación de 90 bombas de extracción y desagote, adquiridas mediante una inversión de $1.109.772.600. La medida forma parte del plan de prevención provincial ante la posibilidad de lluvias intensas y crecidas de los ríos asociadas al fenómeno climático de El Niño.

La compra apunta a mejorar la capacidad de respuesta frente a anegamientos en zonas urbanas y rurales, con equipos que permitirán intervenir tanto en grandes volúmenes de agua como en sectores específicos afectados por las precipitaciones.

Del total incorporado, 40 son bombas de gran caudal, con capacidad para extraer entre uno y tres millones de litros de agua por hora, dependiendo de las características del equipo y de la potencia del tractor utilizado para su funcionamiento.

Las otras 50 unidades son bombas de desagote, destinadas a tareas más puntuales y a facilitar el escurrimiento del agua acumulada en áreas comprometidas.

Preparativos ante un escenario de lluvias intensas

El secretario de Recursos Hídricos de Santa Fe, Nicolás Mijich, explicó que la adquisición representa un paso importante dentro de los trabajos de preparación que lleva adelante la provincia frente a los pronósticos climáticos.

Según indicó el funcionario, la llegada de los equipos permite completar una etapa del esquema preventivo diseñado para anticiparse a posibles complicaciones derivadas de El Niño.

La estrategia contempla reforzar los recursos disponibles para actuar con mayor rapidez ante episodios de precipitaciones abundantes, desbordes y acumulación de agua, situaciones que pueden afectar a distintas localidades santafesinas.

Equipamiento y coordinación territorial

La incorporación de las bombas se suma a una planificación más amplia que combina obras de infraestructura, recursos técnicos y coordinación con los gobiernos locales para mejorar la prevención y la respuesta ante contingencias hídricas.

La disponibilidad de equipos de gran capacidad permitirá atender situaciones que requieran extraer importantes volúmenes de agua en períodos reducidos, mientras que las unidades de desagote estarán destinadas a intervenciones localizadas.

Con esta inversión, el Ejecutivo provincial busca fortalecer la preparación frente a un posible escenario climático adverso. El objetivo es contar con más herramientas para reducir el impacto de las lluvias intensas y responder con mayor eficacia ante eventuales inundaciones y anegamientos en el territorio santafesino.