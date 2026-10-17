Rafaela cerró una exitosa Muestra Industrial con más de 2.000 visitantes y 462 reuniones de negocios

RESUMEN

La primera edición de la Muestra Industrial Argentina 2026, denominada “En el Centro de Todo”, reunió a 53 empresas expositoras y 84 organizaciones en la Sociedad Rural de Rafaela.

Más de 2.000 personas recorrieron la exposición, mientras que las rondas comerciales permitieron concretar 462 reuniones de negocios.

La participación de más de 600 estudiantes puso de manifiesto la importancia de vincular la educación con la industria y las nuevas tecnologías.

Durante la clausura se presentó la Declaración de Rafaela y la Región Centro 2026, que establece diez prioridades para promover inversiones, competitividad y empleo.

Empresarios, dirigentes institucionales y autoridades gubernamentales coincidieron en la necesidad de transformar esta primera experiencia en una iniciativa permanente de desarrollo regional.

Una muestra que posicionó a Rafaela como protagonista industrial

La ciudad de Rafaela volvió a demostrar su capacidad para reunir al sector productivo y convertirse en escenario de debates estratégicos sobre el futuro de la economía argentina. La primera edición de la Muestra Industrial Argentina 2026, desarrollada bajo el lema “En el Centro de Todo”, finalizó con resultados alentadores y el compromiso de continuar fortaleciendo la integración empresarial de la Región Centro.

Durante tres jornadas, las instalaciones de la Sociedad Rural de Rafaela recibieron a empresarios, industriales, funcionarios, especialistas, estudiantes y representantes de distintas instituciones.

Los números reflejaron la magnitud de la convocatoria: 53 firmas expositoras, 84 organizaciones participantes, más de 2.000 visitantes y 462 encuentros comerciales.

La exposición permitió mostrar las capacidades de producción, innovación y desarrollo tecnológico de empresas pertenecientes principalmente a Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, tres provincias que conforman uno de los principales motores industriales y agroindustriales del país.

Pero el encuentro no se limitó a exhibir productos y servicios. También funcionó como un espacio de discusión sobre los obstáculos que enfrenta la actividad industrial argentina y las oportunidades que pueden abrirse mediante una mayor integración regional.

Las rondas comerciales generaron 462 oportunidades de vinculación

Uno de los aspectos más relevantes de la muestra fue la realización de tres rondas de negocios, destinadas a facilitar contactos entre proveedores, compradores y compañías de diferentes actividades económicas.

Las reuniones incluyeron grandes empresas compradoras, firmas relacionadas con el consumo masivo y representantes de diversos sectores productivos.

Las 462 reuniones concretadas constituyeron uno de los principales resultados de la exposición, al permitir que numerosas empresas exploraran posibilidades de contratación, ampliación de mercados y desarrollo de nuevas relaciones comerciales.

La iniciativa buscó especialmente fortalecer las cadenas de valor regionales y facilitar la participación de pequeñas y medianas industrias en nuevos circuitos de comercialización.

De todos modos, el verdadero impacto económico de estos encuentros dependerá de cuántos contactos puedan convertirse, en los próximos meses, en operaciones comerciales e inversiones efectivas.

Más de 600 estudiantes participaron de las actividades

La educación y la capacitación también ocuparon un lugar destacado dentro de la programación.

Más de 400 alumnos de establecimientos técnicos de distintas localidades santafesinas visitaron la exposición y tuvieron la oportunidad de conocer procesos industriales, tecnologías y experiencias empresariales.

Además, otros 200 estudiantes secundarios y universitarios de Rafaela asistieron a una presentación del especialista Andrés Pallaro, quien abordó los cambios que está provocando la inteligencia artificial en el mundo laboral.

Durante la actividad se analizaron las nuevas competencias profesionales que demandarán las empresas y la necesidad de adaptar los sistemas de formación a una realidad productiva en permanente transformación.

La incorporación de inteligencia artificial, automatización y herramientas digitales aparece como uno de los desafíos centrales para que la industria argentina pueda mejorar su competitividad.

Una declaración con diez prioridades para impulsar el desarrollo

Uno de los momentos centrales de la ceremonia de clausura fue la presentación de la Declaración de Rafaela y la Región Centro 2026, un documento que propone una agenda de trabajo destinada a convertir las capacidades productivas del país en mayores inversiones, exportaciones y oportunidades laborales.

La presentación estuvo a cargo de Mauricio Rizzotto, presidente de la Comisión de Industrias del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR).

El documento identifica diez aspectos considerados fundamentales para el crecimiento económico:

Fortalecimiento de los territorios productivos, mediante acuerdos regionales y políticas que tengan continuidad. Estabilidad económica y seguridad jurídica, con reglas previsibles que favorezcan las inversiones. Acceso al financiamiento, especialmente para incorporar tecnología y ampliar la capacidad productiva. Mejoramiento de la infraestructura, con inversiones en rutas, ferrocarriles, puertos, energía y logística. Transformación tecnológica, impulsando inteligencia artificial, digitalización y automatización. Formación de recursos humanos, mediante una mayor vinculación entre empresas, universidades y escuelas técnicas. Promoción de las exportaciones, para ampliar la presencia argentina en mercados internacionales. Atracción de inversiones, generando condiciones que estimulen nuevos emprendimientos. Integración de la Región Centro, aprovechando las complementariedades económicas entre Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Desarrollo de cadenas productivas estratégicas, vinculadas al agro, la energía, la minería, el petróleo, el gas y la bioeconomía.

La propuesta sostiene que Argentina cuenta con recursos naturales, conocimiento, empresarios y trabajadores capacitados, pero necesita generar las condiciones para transformar esas ventajas en crecimiento económico sostenido.

Otro aspecto importante es el planteo de impulsar acuerdos que superen los cambios de gobierno y permitan sostener políticas productivas de largo plazo.

Juan Basso destacó el esfuerzo empresarial e institucional

El presidente de la muestra, Juan Carlos Basso, expresó su satisfacción por los resultados alcanzados y recordó que la concreción del encuentro representó la materialización de una iniciativa que se venía proyectando desde hacía varios años.

El dirigente resaltó el trabajo conjunto de empresas, instituciones y organizadores, cuyo compromiso permitió concretar la primera edición.

También hizo referencia a las oportunidades que se presentan para la industria regional a partir del crecimiento de sectores como el petróleo, el gas y la minería.

En ese sentido, consideró necesario que las empresas de la Región Centro puedan incorporarse como proveedoras de bienes, tecnología y servicios para esas actividades.

El desafío, según se planteó durante la clausura, será establecer una agenda concreta que permita aprovechar las oportunidades de inversión y ampliar la participación de la industria regional en grandes proyectos nacionales.

Viotti, Scaglia y Bernarte participaron del cierre

La ceremonia final contó con una importante representación política, empresarial e institucional.

Entre las autoridades presentes estuvieron el intendente de Rafaela, Leonardo Viotti; el intendente de San Francisco, Damián Bernarte; la diputada nacional Gisela Scaglia; el secretario provincial de Coordinación de Transformación Digital, Mauricio Basso; y los legisladores santafesinos Juan Argañaraz y Mariano Cuvertino.

También participaron Gabriel Corrado, presidente del CCIRR; Mauricio Rizzotto, titular de su Comisión de Industrias; Horacio Albrecht, vicepresidente de la Sociedad Rural de Rafaela; y Javier Martín, presidente de la Federación Industrial de Santa Fe.

Durante sus intervenciones, Viotti, Bernarte y Scaglia pusieron de relieve la importancia de la industria del interior argentino y la necesidad de sostener espacios de cooperación entre el Estado y el sector privado.

Asimismo, coincidieron en valorar la iniciativa como una herramienta para potenciar la actividad económica y promover nuevas oportunidades de desarrollo.

El desafío será transformar las propuestas en inversiones y empleo

La Muestra Industrial fue organizada por el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región y NC Producciones, con el acompañamiento de ACDICAR, la Municipalidad de Rafaela, el Gobierno de Santa Fe, la Región Centro y PromArgentina, además de distintas organizaciones empresariales, educativas y tecnológicas.

El resultado de esta primera edición dejó una señal positiva para el entramado industrial regional.

Rafaela demostró nuevamente que cuenta con capacidad empresarial, instituciones consolidadas y una tradición productiva que le permiten desempeñar un papel relevante en la economía del interior argentino.

Sin embargo, más allá del éxito de convocatoria, el principal desafío comenzará después de la exposición.

Las reuniones comerciales deberán traducirse en contratos, las propuestas institucionales tendrán que convertirse en políticas concretas y los compromisos expresados durante las jornadas necesitarán continuidad.

La industria no crece solamente con declaraciones de buenas intenciones. Necesita inversiones, financiamiento accesible, infraestructura adecuada, menor burocracia y reglas claras que permitan producir y competir.

La primera edición de “En el Centro de Todo” dejó planteada una agenda ambiciosa y confirmó que existe voluntad de cooperación entre los principales actores productivos.

Ahora será necesario demostrar que ese esfuerzo colectivo puede transformarse en más empresas, mayor producción, nuevas exportaciones y, fundamentalmente, más puestos de trabajo para los argentinos.

Ese será el verdadero parámetro para medir, con el paso del tiempo, el éxito de una iniciativa que tuvo a Rafaela como protagonista del debate sobre el futuro industrial de la Región Centro.