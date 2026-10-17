Pullaro destacó el impacto de las subastas de bienes decomisados: “Es un mensaje muy fuerte contra la criminalidad organizada”

El gobernador de Santa Fe defendió la política de remates de bienes incautados al delito y señaló que la iniciativa permite a los ciudadanos acceder a oportunidades de compra, al tiempo que busca combatir la impunidad.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, destacó el alcance de las subastas de bienes decomisados al delito y aseguró que la iniciativa tiene un doble objetivo: ofrecer oportunidades de compra a la ciudadanía y enviar una señal contra las organizaciones criminales.

Las declaraciones fueron realizadas minutos antes del inicio de una nueva jornada de remates en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe, que contó con una importante convocatoria de participantes.

“Para la gente es, en algún caso, hacer un buen negocio o conseguir algún vehículo que estaba esperando o estaba teniendo ganas de tener por un precio menor a lo que saldría en el precio del mercado. Para nosotros es un mensaje muy fuerte contra la criminalidad organizada y contra la impunidad”, expresó el mandatario.

Pullaro puso el foco en el significado de estos procedimientos dentro de la política de seguridad provincial. Según planteó, la posibilidad de subastar bienes incautados permite darles un destino concreto a activos vinculados con causas delictivas, al mismo tiempo que facilita el acceso de particulares a productos a precios competitivos.

La iniciativa es gestionada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), organismo encargado de administrar los bienes alcanzados por los procedimientos correspondientes y organizar su disposición.

Desde el Gobierno santafesino sostienen que este mecanismo forma parte de una estrategia destinada a quitarles valor económico a las estructuras criminales y evitar que los bienes vinculados con actividades ilícitas permanezcan sin una finalidad definida.

Además, las subastas generan interés entre los ciudadanos que buscan adquirir vehículos y otros artículos mediante un sistema de ofertas públicas, sujeto a las condiciones establecidas para cada convocatoria.

Con esta política, la administración provincial busca combinar la gestión de los bienes decomisados con una señal institucional contra el delito organizado, mientras continúa impulsando nuevas instancias de remate en Santa Fe.