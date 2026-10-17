Santa Fe rompió un récord con la subasta de bienes incautados al delito: recaudó más de $1.645 millones

El remate se realizó en la Estación Belgrano de la capital provincial y contó con 8.796 personas inscriptas de todo el país. Con esta sexta edición, las subastas impulsadas durante la gestión de Maximiliano Pullaro ya superan los $6.600 millones.

La provincia de Santa Fe alcanzó una cifra récord en la sexta subasta de bienes incautados al delito, que recaudó $1.645.810.000 durante una jornada realizada este viernes en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe.

El evento contó con 224 lotes disponibles y convocó a 8.796 personas inscriptas provenientes de distintas provincias argentinas, en una nueva edición de los remates organizados por el Gobierno santafesino a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).

De acuerdo con los datos oficiales, el monto obtenido representa un récord para este tipo de procedimientos y consolida una política provincial orientada a administrar y dar destino a los bienes decomisados o incautados en el marco de causas vinculadas con actividades delictivas.

Con los resultados de esta última jornada, las seis subastas realizadas durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro acumulan una recaudación superior a los $6.600 millones.

¿A dónde se destinan los fondos?

Según informó el Gobierno provincial, el dinero recaudado tiene distintos objetivos: reparar a las víctimas de delitos, financiar políticas sociales y contribuir al sostenimiento de las actividades de la Aprad, organismo encargado de gestionar estos bienes.

La iniciativa forma parte de la estrategia provincial para evitar que los activos vinculados con el delito permanezcan sin utilización y permitir que, una vez cumplidos los procedimientos correspondientes, puedan convertirse en recursos destinados a otros fines.

La convocatoria registrada en la capital santafesina también reflejó el interés generado por este mecanismo de subastas, que permite la participación de personas de diferentes puntos del país bajo las condiciones establecidas para cada remate.

Con una recaudación que superó los $1.645 millones en una sola jornada, Santa Fe cerró una nueva edición de la iniciativa con cifras históricas y elevó a más de $6.600 millones el total acumulado desde el inicio de estos procedimientos durante la actual gestión provincial.