Lilia Lemoine respaldó una posible fórmula de Milei y Bullrich para 2027

Lilia Lemoine manifestó su entusiasmo por una posible fórmula presidencial de Milei y Bullrich en 2027.

La diputada cuestionó la Marcha Federal Universitaria y denunció presuntas prácticas de adoctrinamiento.

Lemoine relató que recibió insultos durante la movilización frente al Congreso.

La legisladora acusó a sectores opositores de buscar debilitar al Gobierno mediante el rechazo del DNU 70/2023.

Reconoció dificultades económicas, pero defendió la reducción de la inflación y la eliminación del cepo cambiario.

Lemoine pidió mantener el programa económico y respaldar electoralmente a Javier Milei.

La diputada nacional de La Libertad Avanza Lilia Lemoine expresó su entusiasmo ante la posibilidad de que Javier Milei y Patricia Bullrich integren una fórmula presidencial para las elecciones de 2027, en un contexto de tensiones y diferencias dentro de la conducción oficialista. Además, cuestionó la movilización universitaria realizada frente al Congreso, denunció presuntas prácticas de adoctrinamiento y defendió la continuidad del programa económico del Gobierno, pese a reconocer que persisten dificultades.

“Me agradaría una fórmula. A mí me gustaría, me ilusionaría una fórmula así”, afirmó la legisladora al referirse a una eventual candidatura compartida entre el Presidente y la actual senadora nacional. Su planteo constituye una señal de respaldo a Bullrich, cuyos movimientos políticos se producen en medio de los desacuerdos que atraviesan a la cúpula del oficialismo.

La diputada también se refirió a los incidentes registrados durante la Marcha Federal Universitaria frente al Congreso. Según su relato, se encontraba junto a la diputada mendocina Mercedes Llano cuando una mujer comenzó a insultarla. Lemoine aseguró que registró el episodio con su teléfono y diferenció a quienes participaron pacíficamente de la movilización de otros grupos que, según sostuvo, llegaron de manera organizada.

La legisladora afirmó que observó la presencia de personas provenientes de municipalidades, consejos deliberantes y universidades de la provincia de Buenos Aires, y cuestionó la cantidad de estudiantes que, a su entender, participaron de la protesta. Sus apreciaciones se inscribieron en una crítica más amplia a la movilización y a los sectores que se oponen a las políticas del Gobierno.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido a las presuntas presiones políticas dentro de las universidades públicas. Lemoine mencionó un caso ocurrido en la Universidad del Sur, en Bahía Blanca, donde, según su versión, un docente habría solicitado una fotografía que acreditara la asistencia a la marcha como condición para aprobar una materia. La diputada calificó esa conducta como una forma de extorsión y adoctrinamiento político.

Al ser consultada sobre si ese episodio podía representar el funcionamiento general del sistema universitario, sostuvo que ella misma sería objeto de agresiones si ingresara a una facultad pública. También cuestionó duramente a sectores de izquierda y al feminismo, a los que acusó de actuar de manera violenta cuando se encuentran en grupo.

En el plano parlamentario, Lemoine vinculó la movilización con el intento de avanzar contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. Afirmó que quienes buscaban rechazarlo no estaban motivados por la defensa de la educación pública o la soberanía, sino por la intención de perjudicar al Poder Ejecutivo. Incluso sostuvo que algunos sectores pretendían provocar un aumento del riesgo país y generar situaciones de violencia para debilitar al Gobierno, aunque no presentó pruebas que respaldaran esas acusaciones durante sus declaraciones.

En materia económica, la diputada reconoció que la situación podría ser mejor, pero defendió la orientación adoptada por la administración libertaria. Según su interpretación, la Argentina todavía atraviesa las consecuencias de una crisis profunda y no era posible resolver en dos años los problemas acumulados durante décadas.

Lemoine destacó la reducción de la inflación como uno de los principales resultados de la gestión de Milei. También reivindicó la eliminación de las restricciones cambiarias y sostuvo que el Gobierno avanzó sin recurrir a medidas como un plan Bonex o un corralito.

Sin embargo, admitió que el comercio y el consumo enfrentan dificultades, en parte por la reducción de subsidios y los cambios introducidos en la política económica. Frente a las críticas por la precarización laboral y el cierre de empresas, defendió el trabajo bajo el régimen de monotributo y planteó que también deben considerarse los nuevos emprendimientos, las inversiones y las compañías que llegan al país.

La legisladora insistió en que el oficialismo debe mantener el rumbo económico porque, a su juicio, las medidas adoptadas comenzaron a mostrar resultados. En el cierre, convocó a respaldar electoralmente al Presidente y destacó su supuesta previsibilidad política. Sus declaraciones combinaron así una señal de apoyo a una eventual fórmula presidencial para 2027 con una defensa del programa libertario y una confrontación directa con los sectores que cuestionan la gestión.