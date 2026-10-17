Pullaro respondió a las críticas por el quórum en Diputados y ratificó su defensa de las universidades públicas

El gobernador de Santa Fe minimizó los cuestionamientos de la oposición por la postura de dos legisladores de Provincias Unidas frente al debate sobre el DNU 70. Además, aseguró que impulsará un mayor financiamiento para las universidades nacionales.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, salió al cruce de las críticas de la oposición luego de que dos diputados de Provincias Unidas no contribuyeran al quórum en la Cámara de Diputados de la Nación para tratar la derogación del DNU 70, impulsado por el presidente Javier Milei.

El mandatario provincial restó importancia a los cuestionamientos y sostuvo que las diferencias con los sectores opositores forman parte de la dinámica política. Al mismo tiempo, reafirmó su compromiso con la defensa de los intereses de Santa Fe y de la educación pública.

Pullaro evitó profundizar la polémica por la actuación de los legisladores y cuestionó los argumentos de quienes lo señalaron por esa situación. En ese sentido, afirmó que no responderá a planteos que considera alejados de la realidad y remarcó que su prioridad seguirá siendo la defensa de la provincia.

Sin embargo, uno de los puntos centrales de su mensaje estuvo vinculado con el financiamiento de las universidades nacionales. El gobernador aseguró que el respaldo a la educación pública también se reflejará en el debate presupuestario, mediante el acompañamiento a mayores recursos para las casas de altos estudios.

En esa línea, destacó que la posición de su espacio político deberá expresarse a través de las decisiones legislativas y no solamente mediante declaraciones públicas.

Las declaraciones se producen en medio de las discusiones políticas por las medidas del Gobierno nacional y el papel de los distintos bloques parlamentarios en el Congreso. La cuestión presupuestaria de las universidades continúa siendo uno de los ejes de debate entre la Nación, las provincias y la comunidad educativa.

Finalmente, Pullaro insistió en que su gestión mantendrá una postura de defensa de Santa Fe y de la educación pública, y sostuvo que la actuación de su gobierno permitirá demostrar cuál es su posición frente a las demandas de financiamiento universitario.