Claudia Villafañe contó cómo el juicio por la muerte de Maradona afecta la salud de sus hijas

Claudia Villafañe habló sobre el impacto que está teniendo el juicio por la muerte de Diego Maradona en la salud de sus hijas, Dalma y Gianinna. En medio del proceso judicial, la empresaria manifestó su preocupación por el desgaste físico y emocional que atraviesan ambas en su búsqueda de justicia.

Durante una entrevista en La cocina rebelde (eltrece), la exesposa del Diez contó que tanto ella como sus hijas están experimentando malestares físicos en medio de la tensión que genera el juicio.

“Gianinna ayer estaba como yo, enferma. Y Dalma nos mandó un mensaje hoy, que había amanecido con dolor de garganta también. Están somatizando”, relató.

Villafañe también hizo referencia a la impotencia que sienten al escuchar determinados testimonios durante las audiencias, sin poder expresar todo lo que les generan. “Es muy fuerte escuchar y ver, y no podés decir nada. Eso te va todo para adentro”, explicó.

En ese momento, la conductora Jimena Monteverde reflexionó sobre cómo las emociones pueden repercutir en el organismo y señaló que, cuando las personas no pueden expresar lo que sienten, “el cuerpo habla”. Claudia coincidió con esa mirada y volvió a remarcar lo difícil que resulta atravesar el proceso.

Además, se refirió al tiempo que llevan esperando una resolución judicial y al cansancio que les provoca escuchar ciertas declaraciones. “Antes de fin de año habrá sentencia. Es agotador, escuchar cosas que no querés escuchar”, concluyó.

El descargo de Gianinna Maradona tras el cierre de los alegatos

Días atrás, Gianinna Maradona había compartido una extensa reflexión en Instagram luego de que concluyera la etapa de alegatos de la parte acusadora en el juicio por la muerte de su papá. En su publicación, expresó el desgaste que le provocaron las audiencias, agradeció el trabajo de sus representantes legales y renovó su pedido de justicia.

“Ya está. Siento que me pasó un camión con acoplado por encima, pero los hombros se sienten más livianos”, escribió al comienzo del mensaje. Sin embargo, aclaró que el avance del proceso no había aliviado el dolor por la pérdida de su padre. “El corazón sigue destrozado, no todo tiene explicación, indudablemente...”, agregó.

La diseñadora también expresó su postura sobre las responsabilidades que, a su entender, deben determinarse en la causa. “Son culpables todos: los que hicieron y los que no hicieron también. El archivo ya los condenó, ahora esperamos que la justicia haga lo suyo”, sostuvo.

Al recordar las 45 audiencias que atravesó, describió las distintas emociones que experimentó durante el proceso. Contó que algunas veces asistió acompañada y otras estuvo sola, con su termo y su mate. También habló de los momentos de llanto, la bronca y la angustia que tuvo que contener.

Uno de los pasajes más dolorosos de su publicación estuvo relacionado con las imágenes de la autopsia de Diego Maradona. “Quise cerrar los ojos muchas veces y que se me borre para siempre la imagen de la autopsia de mi papá”, manifestó al recordar los momentos posteriores a la muerte del exfutbolista, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

Gianinna explicó, además, que necesitó encontrar una forma de descargar el sufrimiento para evitar que repercutiera en su salud. “Grité profundamente cada vez que subí al auto porque no puedo convertir la tristeza en enfermedad. No me lo puedo permitir tampoco”, escribió.

En su relato, también mencionó la bronca y el malestar que le provocaron algunas situaciones vividas durante el juicio, que en más de una oportunidad la llevaron a regresar a su casa con emociones difíciles de procesar.

Finalmente, cerró su mensaje con una reflexión sobre las consecuencias que la muerte de su padre tuvo en su vida y en la de sus seres queridos, y volvió a reclamar justicia.

“Desde aquel 25 de noviembre del 2020 la vida de muchas personas no es la misma, pero a mí me robaron el corazón y a él la posibilidad de seguir disfrutando el amor de sus hijos, sus nietos y todo un pueblo que hoy no olvida y exige ¡JUSTICIA!”, concluyó.