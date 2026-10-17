El Gobierno logró superávit fiscal en septiembre, pero enfrenta un desafío para cumplir la meta con el FMI

El superávit primario de septiembre alcanzó los $1,4 billones y el financiero llegó a $977.173 millones.

El excedente primario acumulado en nueve meses equivale al 1,2% del PBI.

Los ingresos totales cayeron un 3,5% real interanual durante los primeros nueve meses de 2026.

El superávit primario acumulado disminuyó un 12,1% real respecto del mismo período de 2025.

El Gobierno necesitaría reunir cerca de $5 billones de superávit entre octubre y noviembre para alcanzar la meta prevista.

La revisión del acuerdo con el FMI podría incluir una dispensa y una reducción del objetivo fiscal anual.

El Sector Público Nacional registró en septiembre un superávit primario de $1,4 billones y un resultado financiero positivo de $977.173 millones, luego de afrontar los intereses de la deuda. Sin embargo, detrás de los números favorables del último mes aparece un panorama más exigente para el Gobierno, que deberá acelerar la acumulación de excedentes fiscales durante octubre y noviembre para acercarse al objetivo comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Con los resultados de septiembre, la administración nacional acumuló en los primeros nueve meses de 2026 un superávit primario equivalente al 1,2% del Producto Bruto Interno (PBI) y un superávit financiero del 0,3%. Además, el saldo primario mensual mostró una mejora real del 53% respecto del mismo período del año anterior. La evolución interanual constituye una señal favorable para el Ministerio de Economía, aunque no alcanza por sí sola para despejar las dudas sobre el cumplimiento de la meta anual.

Los ingresos totales del Sector Público Nacional alcanzaron los $15,8 billones durante septiembre, con un incremento del 2,58%. De ese monto, $9,2 billones correspondieron a recursos de origen impositivo, mientras que otros $5,1 billones provinieron de aportes y contribuciones a la seguridad social. El resultado también incluyó $516.340 millones en rentas de la propiedad y $433.338 millones de otros ingresos no tributarios.

En paralelo, los gastos corrientes sumaron $14,3 billones, lo que representó una reducción del 0,8%. Las prestaciones de la seguridad social concentraron $6,5 billones, mientras que las transferencias corrientes totalizaron $4,3 billones. Por su parte, el gasto de capital llegó a $561.025 millones, con erogaciones destinadas, entre otras áreas, a Defensa y a la reactivación de los trabajos en el complejo hidroeléctrico La Barrancosa-Cóndor Cliff.

El análisis de la composición del gasto muestra, no obstante, comportamientos diferentes entre sus componentes. Ocho de los 16 rubros registraron incrementos reales interanuales. Las mayores subas correspondieron al gasto de capital destinado a las provincias, con un aumento del 60,3%; las transferencias corrientes a los distritos, con el 56,2%; otros gastos corrientes, con el 28,5%; y otros gastos de funcionamiento, con el 18,1%.

Las jubilaciones y pensiones contributivas, que representan el 38,9% del gasto total, aumentaron un 7,5% en términos reales frente a septiembre de 2025. En sentido contrario, otras funciones registraron una caída del 75,5%, otros programas sociales disminuyeron un 40,4%, los subsidios al transporte retrocedieron un 28,8% y las asignaciones familiares para activos, pasivos y otras categorías bajaron un 25,7%. El gasto salarial, que representa el 11,5% del gasto primario, se redujo un 0,9% real interanual.

También incidió la evolución de los intereses de la deuda. Según el análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), estos disminuyeron un 12,8% al excluir los correspondientes a las letras capitalizables. En términos reales, el superávit financiero pasó de $412.898 millones en septiembre de 2025, medidos a valores actuales, a $977.173 millones en septiembre de 2026, una mejora interanual del 136,7%.

Sin embargo, el balance acumulado presenta señales menos favorables. Durante los primeros nueve meses del año, los ingresos totales cayeron un 3,5% real interanual. La disminución estuvo impulsada por una contracción del 4,3% en los recursos tributarios, que no pudo ser compensada por el incremento del 7% de los ingresos no tributarios. En el mismo período, el gasto primario se redujo un 2,3% real.

Como consecuencia, el superávit primario acumulado pasó de $17,08 billones en los primeros nueve meses de 2025, expresados en moneda constante de septiembre de 2026, a $15,01 billones en igual período de este año. La reducción real fue del 12,1%. Si se excluyen los ingresos provenientes de privatizaciones, el excedente cae a $13,76 billones, con una disminución interanual del 19,4%.

La principal dificultad aparece al considerar el compromiso fiscal asumido con el FMI. La meta prevista para diciembre exige alcanzar un superávit acumulado de $16,2 billones. Para llegar a ese nivel, el Gobierno deberá obtener resultados significativos durante los próximos dos meses, dado que diciembre suele presentar un déficit estacional importante.

En 2025, el rojo fiscal de diciembre fue de $2,87 billones, equivalente a unos $3,83 billones a valores de septiembre de 2026. Si ese comportamiento se repitiera en términos reales, el Ejecutivo necesitaría acumular alrededor de $5 billones de superávit entre octubre y noviembre para cumplir el objetivo acordado.

La tercera revisión del programa con el organismo internacional, que se encuentra en su etapa final, podría contemplar una dispensa por incumplimiento y una reducción de la meta anual. Mientras tanto, el resultado de septiembre ofrece un alivio inmediato, pero deja planteado un interrogante decisivo: si el Gobierno podrá transformar la mejora mensual en un excedente suficiente para cerrar el año sin comprometer sus compromisos fiscales.