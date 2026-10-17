Argentina e Israel buscan ampliar el comercio bilateral con foco en tecnología, innovación y carne vacuna

Argentina e Israel acordaron avanzar en una agenda conjunta de inversión y comercio.

PromArgentina y el IEICI impulsarán contactos entre empresas de ambos países.

La conexión aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv está prevista para noviembre.

Israel es el tercer destino de las exportaciones argentinas de carne bovina.

Las ventas de carne vacuna a Israel crecieron 46,9% interanual en julio de 2026.

La carne kosher ofrece una ventaja comercial por sus requisitos específicos y su mayor valor internacional.

La relación comercial entre Argentina e Israel busca abrir una nueva etapa, con iniciativas orientadas a diversificar los negocios, atraer inversiones y fortalecer los vínculos empresariales. Tras una misión centrada en la promoción de la carne bovina argentina, representantes de ambos países acordaron avanzar en una agenda conjunta que incluye la posible organización de una delegación comercial israelí y la generación de oportunidades en sectores tecnológicos.

El presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca, encabezó en Tel Aviv una reunión de trabajo con Nili Shalev, directora ejecutiva del Instituto de Exportación y Cooperación Internacional de Israel (IEICI). La entidad, de carácter público-privado, promueve las exportaciones y la internacionalización de unas 5.000 empresas israelíes, con presencia en actividades como tecnología financiera, salud, seguridad y tecnologías vinculadas al agua.

Durante el encuentro, los funcionarios analizaron alternativas para incrementar el intercambio comercial y facilitar el contacto entre compañías de ambos países. Entre los objetivos acordados figura la organización de encuentros empresariales B2B en ferias internacionales, además de un cronograma de trabajo destinado a vincular empresas argentinas e israelíes de distintos sectores.

La conectividad aérea también ocupó un lugar destacado en las conversaciones. Las autoridades señalaron que la conexión directa entre Buenos Aires y Tel Aviv, prevista para noviembre próximo, podría contribuir a fortalecer las relaciones bilaterales, facilitar los desplazamientos de empresarios y generar nuevas oportunidades de inversión y negocios.

La iniciativa se desarrolla después de la Semana de la Carne Argentina en Israel, una actividad comercial destinada a consolidar la presencia de los productos nacionales en uno de los mercados relevantes para la industria frigorífica. La misión incluyó una ronda de negocios en Tel Aviv y apuntó a reforzar la posición argentina frente a una demanda que busca incrementar el volumen de carne proveniente del país.

Sucalesca destacó que Israel ocupa el tercer lugar entre los destinos de exportación de carne argentina y manifestó su expectativa de ampliar la participación nacional en ese mercado. El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, también resaltó el reconocimiento que recibe la calidad de la carne bovina argentina entre los consumidores israelíes.

Las cifras comerciales respaldan la importancia de ese vínculo. Durante el primer semestre de 2026, las exportaciones argentinas de carne vacuna registraron un incremento interanual del 10% en el volumen informado, con 411.705 toneladas comercializadas entre enero y junio. En julio, las ventas a Israel alcanzaron las 7.431 toneladas peso producto, con una suba del 50,4% respecto del mes anterior y del 46,9% en comparación con julio de 2025. El crecimiento interanual representó 2.370 toneladas adicionales.

En este escenario, Israel concentra alrededor del 10% de las ventas externas argentinas de carne bovina y se ubica detrás de China y Estados Unidos, pero por delante de la Unión Europea. La relevancia del destino no depende solamente de la cantidad de operaciones, sino también de las características de los productos que demanda.

Uno de los principales atributos de la oferta argentina es la posibilidad de abastecer carne kosher, cuya elaboración debe cumplir con las disposiciones de la ley judía, conocidas como Kashrut. El proceso requiere controles específicos y supervisión especializada durante la faena y el procesamiento.

La faena kosher se realiza mediante la técnica ritual denominada Shejitá, a cargo de un rabino capacitado que utiliza un cuchillo especial. Este procedimiento, junto con las exigencias religiosas, sanitarias y logísticas correspondientes, diferencia el producto de otras variedades de carne disponibles en el mercado internacional.

Estas condiciones pueden traducirse en una ventaja comercial. La carne kosher puede alcanzar precios aproximadamente un 66% superiores a los de otros productos en el mercado internacional, una diferencia que aumenta el atractivo económico de las operaciones para los exportadores argentinos.

La estrategia bilateral apunta así a aprovechar una relación comercial ya consolidada en el sector cárnico y extenderla a nuevas actividades. La posible misión de empresas israelíes, los encuentros empresariales y la conexión aérea directa constituyen herramientas para acercar a los sectores privados de ambos países. El desafío será convertir esos contactos en inversiones concretas y en una mayor diversificación del intercambio, con la innovación tecnológica como uno de los ejes de crecimiento.