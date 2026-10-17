Segunda edición de Plaza Feria en octubre

La Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaría de Educación y Cultura, informa que los días sábado 17 y domingo 18 de octubre se realizará una nueva edición de Plaza Feria en la Plaza 25 de Mayo.



Desde las 16:00, los vecinos podrán recorrer los distintos stands de artesanías, diseño y producción local, en un espacio pensado para el encuentro y la promoción del trabajo autogestivo.



En caso de condiciones climáticas adversas, la actividad quedará suspendida.